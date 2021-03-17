Матч молодежного первенства «Чертаново» – «Арсенал» отложили в связи с опозданием туляков

Встречу 18-го тура молодежного первенства между «Чертаново» и «Арсеналом» перенесли на 45 минут. Причиной стало опоздание туляков – они попали в пробку на въезде в Москву.

Игра должна была начаться в 13:00 по Москве, но «Арсенал» приехал в районе 13:20. Ему дали несколько минут на разминку, стартовый свисток прозвучит в 13:45.

За задержку начала матча «Арсенал» могут оштрафовать.

Обе команды идут в нижней половине таблицы группы А.

Игра состоится в спортгородке «Лужники».