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    Матч молодежного первенства «Чертаново» – «Арсенал» отложили в связи с опозданием туляков

    Встречу 18-го тура молодежного первенства между «Чертаново» и «Арсеналом» перенесли на 45 минут. Причиной стало опоздание туляков – они попали в пробку на въезде в Москву.

    Игра должна была начаться в 13:00 по Москве, но «Арсенал» приехал в районе 13:20. Ему дали несколько минут на разминку, стартовый свисток прозвучит в 13:45.

    • За задержку начала матча «Арсенал» могут оштрафовать.
    • Обе команды идут в нижней половине таблицы группы А.
    • Игра состоится в спортгородке «Лужники».

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    Источник: твиттер «Чертаново»

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