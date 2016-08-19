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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Томь (мол)
Ростов (мол) - Томь (мол): обзор матча 19 августа 2016
Ростов (мол)
19.08.2016, пятница, 17:30
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
2 : 2
Завершен
Томь (мол)
8'
Д. Соловьев
77'
Д. Дулаев
55'
Д. Сасин
69'
А. Соболев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Томь (мол)
90'
Замена
А. Огарев
️️️️
Д. Большунов
78'
Желтая карточка
А. Макурин
ГОЛ! 2:2!
Д. Дулаев
77'
72'
Замена
Р. Файзулин
️️️️
А. Науменко
Замена
Д. Дулаев
️️️️
Р. Ходунов
71'
69'
ГОЛ! 1:2!
А. Соболев
57'
Замена
М. Антух
️️️️
А. Зорин
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сасин
ГОЛ! 1:0!
Д. Соловьев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
74
Норик Мкртчян
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
81
Роман Ходунов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Томь (мол)
42
Александр Мелихов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
41
Андрей Зорин
ЦП
94
Александр Науменко
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
97
Даниил Большунов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Ростов (мол)
60
Алексей Нескоромный
ЦП
50
Николай Станкевич
ЦП
94
Игорь Черкасов
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Томь (мол)
63
Никита Зубчихин
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
70
Максим Антух
ЦП
80
Ренат Файзулин
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
3-5-2
79
Ермаков
19
Тананеев
53
Христис
60
Кондрюков
74
Мкртчян
6
Соболь
27
Захаров
37
Забродин
15
Шаповалов
81
Ходунов
17
Соловьев
3-4-2-1
42
Мелихов
54
Букачев
32
Осипов
84
Митерев
94
Науменко
98
Гвинейский
21
Макурин
41
Зорин
77
Сасин
97
Большунов
7
Соболев
81
Ходунов
84
Дулаев
84
Дулаев
81
Ходунов
41
Зорин
70
Антух
70
Антух
41
Зорин
94
Науменко
80
Файзулин
80
Файзулин
94
Науменко
97
Большунов
45
Огарев
45
Огарев
97
Большунов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Томь (мол)
60
Алексей Нескоромный
ЦП
50
Николай Станкевич
ЦП
94
Игорь Черкасов
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
63
Никита Зубчихин
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
Остались в запасе
60
Алексей Нескоромный
ЦП
50
Николай Станкевич
ЦП
94
Игорь Черкасов
ЦП
Остались в запасе
63
Никита Зубчихин
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Ростов (мол) - Томь (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Шамара
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Локомотив
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ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
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«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
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Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
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