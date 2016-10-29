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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Томь (мол)
Зенит (мол) - Томь (мол): обзор матча 29 октября 2016
Зенит (мол)
29.10.2016, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
1 : 0
Завершен
Томь (мол)
50'
Е. Денисов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
Л. Мусаев
89'
86'
Вторая желтая
А. Соболев
Замена
В. Запрягаев
️️️️
К. Макеев
84'
Желтая карточка
Д. Круговой
82'
80'
Замена
М. Рыков
️️️️
А. Зорин
Замена
Н. Колдунов
️️️️
Д. Плетнев
78'
72'
Желтая карточка
М. Карымов
72'
Замена
М. Антух
️️️️
Е. Чернышов
61'
Желтая карточка
А. Соболев
61'
Замена
А. Науменко
️️️️
П. Кудряшов
Замена
Д. Кириллов
️️️️
Е. Денисов
58'
Желтая карточка
Д. Пенчиков
55'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Денисов
50'
45'
Желтая карточка
А. Мелихов
Желтая карточка
К. Котов
43'
42'
Желтая карточка
Д. Сасин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
42
Константин Котов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
91
Егор Денисов
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Томь (мол)
42
Александр Мелихов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
71
Егор Чернышов
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
41
Андрей Зорин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
97
Даниил Большунов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Зенит (мол)
23
Амир Фаттахов
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
11
Максим Левин
АП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
9
Ефрем Вартанян
ЦФ
Томь (мол)
63
Никита Зубчихин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
70
Максим Антух
ЦП
94
Александр Науменко
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
39
Максим Рыков
ЦФ
4-2-2-2
96
Обухов
3
Круговой
4
Мареев
3
Бугриев
4
Пенчиков
42
Котов
38
Мусаев
10
Макеев
10
Плетнев
78
Некрасов
91
Денисов
4-2-3-1
42
Мелихов
71
Чернышов
32
Осипов
69
Карымов
54
Букачев
41
Зорин
98
Гвинейский
29
Кудряшов
97
Большунов
77
Сасин
7
Соболев
10
Макеев
39
Запрягаев
39
Запрягаев
10
Макеев
91
Денисов
61
Кириллов
61
Кириллов
91
Денисов
10
Плетнев
10
Колдунов
10
Колдунов
10
Плетнев
71
Чернышов
70
Антух
70
Антух
71
Чернышов
41
Зорин
39
Рыков
39
Рыков
41
Зорин
29
Кудряшов
94
Науменко
94
Науменко
29
Кудряшов
Остались в запасе
Зенит (мол)
Томь (мол)
23
Амир Фаттахов
ВР
22
Никита Каккоев
ОП
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
11
Максим Левин
АП
68
Ефим Бойцов
ЦП
9
Ефрем Вартанян
ЦФ
86
Николай Рыбиков
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
45
Андрей Огарев
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
23
Амир Фаттахов
ВР
22
Никита Каккоев
ОП
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
11
Максим Левин
АП
68
Ефим Бойцов
ЦП
9
Ефрем Вартанян
ЦФ
86
Николай Рыбиков
ВР
Остались в запасе
45
Андрей Огарев
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Зенит (мол) - Томь (мол)
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Таран
(Архангельск)
Стадион:
МСА Петровский
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