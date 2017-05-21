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Томь (мол)
Новости
Томь (мол) - новости команды
Томск
Стадион:
Темп
Сайт:
http://www.football.tomsk.ru
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Анжи» крупно выиграл у «Томи»
2017.04.26 13:04
Молодежное первенство. «Крылья Советов» одолели «Рубин», «Томь» сыграла вничью с «Оренбургом»
2017.04.22 14:59
Молодежное первенство. «Урал» и «Томь» голов не забили
2017.04.15 14:22
Молодежное первенство. «Томь» вырвала ничью у «Рубина»
2017.04.09 12:55
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Урал», «Арсенал» и «Томь» сыграли вничью
2017.03.31 14:54
Молодежное первенство. «Амкар» крупно выиграл у «Томи»
2017.03.18 09:20
1
Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Томь» и другие результаты
2017.03.10 15:50
Молодежное первенство. «Арсенал» победил «Анжи», «Уфа» и «Томь» забили шесть мячей на двоих
2016.12.04 15:09
Молодежное первенство. «Спартак» обыграл «Крылья Советов», «Локомотив» одолел «Томь»
2016.11.30 14:56
Молодежное первенство. «Крылья Советов» обыграли «Томь»
2016.11.26 15:13
Молодежное первенство. «Томь» и «Спартак» голов друг другу не забили
2016.11.04 12:14
Молодежное первенство. «Зенит» одолел «Томь», «Арсенал» и «Уфа» голов не забили
2016.10.29 14:59
Молодежное первенство. «Томь» и «Анжи» сыграли вничью
2016.10.21 12:53
Молодежное первенство. «Спартак» уступил «Ростову», «Томь» одолела «Оренбург»
2016.10.15 15:56
Молодежное первенство. «Томь» разгромила «Урал»
2016.09.30 14:26
Молодежное первенство. «Рубин» разгромно проиграл «Томи»
2016.09.25 19:52
Молодежное первенство. ЦСКА выиграл у «Терека», продлив серию побед до шести матчей
2016.09.09 14:34
Молодежное первенство. ЦСКА одержал пятую победу на старте
2016.08.27 12:07
Молодежное первенство. «Ростов» сыграл вничью с «Томью», «Терек» разгромил «Уфу»
2016.08.19 19:29
1
Молодежное первенство. «Томь» одержала разгромную победу над «Уфой»
2016.08.13 16:16
Молодежное первенство. «Локомотив» не сумел обыграть «Томь», ведя со счетом 2:0
2016.08.06 14:55
Молодежное первенство. «Краснодар» обыграл «Томь»
2016.07.31 20:58
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