Молодежное первенство. «Анжи» крупно выиграл у «Томи»

В матче 25-го тура молодежного первенства России «Анжи» на своем поле одержал крупную победу над «Томью» – 4:1.

Этот результат позволил махачкалинцам набрать 36 очков и подняться на шестую позицию в турнирной таблице. В активе гостей – 30 баллов и девятое место.

Россия. Молодежное первенство. 25-й тур

Анжи (мол.) – Томь (мол.) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Магомедов, 15; 2:0 – Магомедов, 43; 2:1 – Файзулин, 53; 3:1 – Алиев, 64; 4:1 – Ходаковский, 81.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства