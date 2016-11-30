Молодежное первенство. «Спартак» обыграл «Крылья Советов», «Локомотив» одолел «Томь»

В матче 16-го тура молодежного первенства России «Спартак» на выезде одержал победу над «Крыльями Советов» – 2:0. Благодаря этому результату красно-белые набрали 30 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице.

В параллельном поединке «Томь» потерпела поражение от «Локомотива» со счетом 2:4.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 16-й тур

Крылья Советов (мол.) – Спартак (мол.) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ломовицкий, 11; 0:2 – Руденко, 58.

Томь (мол.) – Локомотив (мол.) – 2:4 (2:1)

Голы: 0:1 – Дорофеев, 30; 1:1 – Большунов, 33; 2:1 – Большунов, 45; 2:2 – Тугарев, 66; 2:3 – Дорофеев, 81; 2:4 – Шаров, 89.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства