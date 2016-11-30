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Судьи
Главный судья:
Виктор Синяков (Новосибирск)
Материалы

Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол)

30.11.2016, Среда, 13:00 мск Самара, стадион Металлург, 2-е поле Россия. Молодежное первенство, 16 тур Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
2 тур
7 августа, воскресенье 15:00 Спартак М (мол) 4:0 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
18 тур
3 декабря, четверг 12:00 Спартак М (мол) 4:0 Кр. Советов (мол)
4 тур
8 августа, суббота 15:00 Кр. Советов (мол) 0:4 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
25 тур
10 апреля, четверг 15:30 Спартак М (мол) 0:1 Кр. Советов (мол)
1 тур
15 июля, понедельник 18:00 Кр. Советов (мол) 1:0 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
28 тур
9 мая, четверг 13:00 Спартак М (мол) 3:1 Кр. Советов (мол)
14 тур
2 ноября, пятница 14:00 Кр. Советов (мол) 1:5 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
24 тур
17 сентября, суббота 17:00 Спартак М (мол) 0:0 Кр. Советов (мол)
9 тур
3 сентября, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 3:0 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
28 тур
13 ноября, суббота 13:00 Спартак М (мол) 0:0 Кр. Советов (мол)
14 тур
24 июля, суббота 18:00 Кр. Советов (мол) 1:1 Спартак М (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
28 тур
6 ноября, пятница 12:00 Кр. Советов (мол) 2:0 Спартак М (мол)
14 тур
18 июля, суббота 16:00 Спартак М (мол) 3:1 Кр. Советов (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 21 5 4 78:29 +49 68
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 64:22 +42 66
3. Зенит (мол) 30 16 6 8 64:36 +28 54
4. Краснодар (мол) 30 15 6 9 68:42 +26 51
5. Локомотив (мол) 30 15 6 9 61:43 +18 51
6. Ахмат (мол) 30 15 6 9 50:34 +16 51
7. Рубин (мол) 30 12 11 7 48:46 +2 47
8. Анжи (мол) 30 13 3 14 49:56 -7 42
9. Арсенал Т (мол) 30 9 7 14 38:44 -6 34
10. Кр. Советов (мол) 30 8 9 13 27:50 -23 33
11. Томь (мол) 30 7 10 13 43:58 -15 31
12. Ростов (мол) 30 8 6 16 35:52 -17 30
13. Оренбург (мол) 30 6 12 12 32:46 -14 30
14. Урал (мол) 30 6 11 13 38:60 -22 29
15. Уфа (мол) 30 4 9 17 28:70 -42 21
16. Амкар (мол) 30 3 11 16 30:65 -35 20
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 30 ноября 2016, 14:58

    Время 15-00. Начало матча в 13-00, а на Бомбардире идет первый тайм.

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