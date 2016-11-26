Молодежное первенство. «Крылья Советов» обыграли «Томь»

В матче 15-го тура молодежного первенства «Крылья Советов» при поддержке родных трибун добились победы над «Томью». В пером тайме отличился Масальский, во втором Набатов укрепил преимущество самарцев, а за 13 минут до конца основного времени встречи Каримов сумел отквитать один гол.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 15-й тур

Крылья Советов (мол.) – Томь (мол.) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Масальский, 9; 2:0 – Набатов, 65; 2:1 – Каримов, 77.

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