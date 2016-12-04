Молодежное первенство. «Арсенал» победил «Анжи», «Уфа» и «Томь» забили шесть мячей на двоих

Подошли к концу два матча молодежного первенства России. Тульский «Арсенал» дома вырвал победу у «Анжи» (2:1), а «Уфа» и «Томь» сыграли в результативную ничью – 3:3.

Россия. Молодежное первенство. 17-й тур

Арсенал Тула (мол.) – Анжи (мол.) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Агабалаев, 49; 1:1 – Клементьев, 87; 2:1 – Лобзин, 89.

Уфа (мол.) – Томь (мол.) – 3:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Дивеев, 9; 1:1 – Сасин, 13 (с пенальти); 2:1 – Журавлев, 20; 3:1 – Зарипов, 41 (с пенальти); 3:2 – Макурин, 73; 3:3 – Макурин, 84.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства