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Томь (мол)
Главные новости
21:43
Тюкавин назвал блюдо, которое помогло ему забить «Зениту»
1
21:37
Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо»
3
21:25
Медведев – после поражения «Зенита» от «Динамо»: «Сейчас побеседуем с игроками»
16
21:12
⚡ РПЛ. «Динамо» обыграло «Зенит» и сократило отставание от петербуржцев до трех очков
158
20:51
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Статистика «Спартака» при Слишковиче: команда ни разу не проиграла в 7 матчах
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Все новости
22:01
Нино объяснил поражение от «Динамо»
21:54
Шунин высказался об участии «Динамо» в чемпионской гонке
21:34
Зобнин отреагировал на обвинения в затягивании времени «Спартаком» в матче с «Локо»
1
21:27
Видео
Обзор матча «Динамо» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
21:23
Гендиректор «Пари НН» прокомментировал ситуацию с Юраном
20:38
Тихонов ответил, готов ли он возглавить «Спартак»
20:26
АПЛ. «Сити» победил «Ноттингем Форест» (2:0), отставание от «Арсенала» – 1 очко и матч в запасе
20:24
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – ЦСКА: 28 апреля
20:17
Червиченко заявил, что «Спартак» победил «Локо» благодаря везению
8
20:07
Мостовой назвал человека, чье отсутствие помогло «Спартаку» победить «Локо»
1
19:51
Слишкович рассказал об изменении в «Спартаке», которое преобразило команду после ухода Абаскаля
1
19:38
Галактионов высказал претензии судейству в матче со «Спартаком»
9
19:26
Слишкович – о своих результатах в «Спартаке»: «Анчелотти уже трясется»
3
19:23
Дзюба одним словом описал результаты Слуцкого в Китае
2
18:58
Слишкович прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом»
1
18:50
Губерниев: «Как теперь убирать Слишковича?»
10
18:45
Галактионов объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Спартаку»
4
18:43
Дзюба поздравил фанатов «Спартака» с победой над «Локо»
6
18:30
Сулейманов: «Локомотив» выглядел лучше «Спартака», они просто тянули время»
7
18:09
Видео
Обзор матча «Спартак» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:09
⚡ РПЛ. «Спартак» обыграл «Локомотив» (3:2) и поднялся на 4-е место
156
18:07
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Зенит»: 28 апреля
8
17:59
АПЛ. «Арсенал» победил в дерби «Тоттенхэм» (3:2), отрыв от «Сити» – 4 очка
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17:33
«Пари НН» определился с заменой Юрану
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17:10
Кобелев раскритиковал «Крылья Советов»: «Их политика до добра не доведет»
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16:51
Решивший семейные проблемы Ташуев готов возглавить «Пари НН»: «Но сейчас буду детям шашлык жарить»
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Слишкович: «Только соперники могут нас испугаться, а «Спартак» никого не боится»
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Томь (мол) - расписание
Город
Томск
Сайт
http://www.football.tomsk.ru
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