Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М (мол)
|30
|21
|5
|4
|78:29
|+49
|68
|2.
|ЦСКА (мол)
|30
|20
|6
|4
|64:22
|+42
|66
|3.
|Зенит (мол)
|30
|16
|6
|8
|64:36
|+28
|54
|4.
|Краснодар (мол)
|30
|15
|6
|9
|68:42
|+26
|51
|5.
|Локомотив (мол)
|30
|15
|6
|9
|61:43
|+18
|51
|6.
|Ахмат (мол)
|30
|15
|6
|9
|50:34
|+16
|51
|7.
|Рубин (мол)
|30
|12
|11
|7
|48:46
|+2
|47
|8.
|Анжи (мол)
|30
|13
|3
|14
|49:56
|-7
|42
|9.
|Арсенал Т (мол)
|30
|9
|7
|14
|38:44
|-6
|34
|10.
|Кр. Советов (мол)
|30
|8
|9
|13
|27:50
|-23
|33
|11.
|Томь (мол)
|30
|7
|10
|13
|43:58
|-15
|31
|12.
|Ростов (мол)
|30
|8
|6
|16
|35:52
|-17
|30
|13.
|Оренбург (мол)
|30
|6
|12
|12
|32:46
|-14
|30
|14.
|Урал (мол)
|30
|6
|11
|13
|38:60
|-22
|29
|15.
|Уфа (мол)
|30
|4
|9
|17
|28:70
|-42
|21
|16.
|Амкар (мол)
|30
|3
|11
|16
|30:65
|-35
|20
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М (мол)
|15
|14
|0
|1
|50:12
|+38
|42
|2.
|ЦСКА (мол)
|15
|11
|4
|0
|41:9
|+32
|37
|3.
|Зенит (мол)
|15
|11
|1
|3
|36:13
|+23
|34
|4.
|Краснодар (мол)
|15
|9
|2
|4
|33:19
|+14
|29
|5.
|Анжи (мол)
|15
|9
|1
|5
|30:17
|+13
|28
|6.
|Локомотив (мол)
|15
|8
|3
|4
|34:24
|+10
|27
|7.
|Ахмат (мол)
|15
|8
|2
|5
|25:15
|+10
|26
|8.
|Рубин (мол)
|15
|6
|7
|2
|26:23
|+3
|25
|9.
|Урал (мол)
|15
|5
|6
|4
|19:22
|-3
|21
|10.
|Кр. Советов (мол)
|15
|5
|6
|4
|13:19
|-6
|21
|11.
|Арсенал Т (мол)
|15
|5
|3
|7
|18:21
|-3
|18
|12.
|Оренбург (мол)
|15
|4
|6
|5
|22:26
|-4
|18
|13.
|Томь (мол)
|15
|4
|5
|6
|18:26
|-8
|17
|14.
|Ростов (мол)
|15
|3
|4
|8
|19:27
|-8
|13
|15.
|Амкар (мол)
|15
|2
|7
|6
|17:29
|-12
|13
|16.
|Уфа (мол)
|15
|2
|5
|8
|14:36
|-22
|11
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА (мол)
|15
|9
|2
|4
|23:13
|+10
|29
|2.
|Спартак М (мол)
|15
|7
|5
|3
|28:17
|+11
|26
|3.
|Ахмат (мол)
|15
|7
|4
|4
|25:19
|+6
|25
|4.
|Локомотив (мол)
|15
|7
|3
|5
|27:19
|+8
|24
|5.
|Краснодар (мол)
|15
|6
|4
|5
|35:23
|+12
|22
|6.
|Рубин (мол)
|15
|6
|4
|5
|22:23
|-1
|22
|7.
|Зенит (мол)
|15
|5
|5
|5
|28:23
|+5
|20
|8.
|Ростов (мол)
|15
|5
|2
|8
|16:25
|-9
|17
|9.
|Арсенал Т (мол)
|15
|4
|4
|7
|20:23
|-3
|16
|10.
|Анжи (мол)
|15
|4
|2
|9
|19:39
|-20
|14
|11.
|Томь (мол)
|15
|3
|5
|7
|25:32
|-7
|14
|12.
|Кр. Советов (мол)
|15
|3
|3
|9
|14:31
|-17
|12
|13.
|Оренбург (мол)
|15
|2
|6
|7
|10:20
|-10
|12
|14.
|Уфа (мол)
|15
|2
|4
|9
|14:34
|-20
|10
|15.
|Урал (мол)
|15
|1
|5
|9
|19:38
|-19
|8
|16.
|Амкар (мол)
|15
|1
|4
|10
|13:36
|-23
|7