Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
11
12
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
21
5
4
78
29
49
68
30
20
6
4
64
22
42
66
29
15
6
8
62
35
27
51
30
15
6
9
68
42
26
51
30
15
6
9
61
43
18
51
30
15
6
9
50
34
16
51
30
12
11
7
48
46
2
47
30
13
3
14
49
56
-7
42
29
9
7
13
37
42
-5
34
30
8
9
13
27
50
-23
33
30
7
10
13
43
58
-15
31
30
8
6
16
35
52
-17
30
30
6
12
12
32
46
-14
30
30
6
11
13
38
60
-22
29
30
4
9
17
28
70
-42
21
30
3
11
16
30
65
-35
20
Команда
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
14
0
1
50
12
38
42
15
11
4
0
41
9
32
37
14
10
1
3
34
12
22
31
15
9
2
4
33
19
14
29
15
9
1
5
30
17
13
28
15
8
3
4
34
24
10
27
15
8
2
5
25
15
10
26
15
6
7
2
26
23
3
25
15
5
6
4
19
22
-3
21
15
5
6
4
13
19
-6
21
15
5
3
7
18
21
-3
18
15
4
6
5
22
26
-4
18
15
4
5
6
18
26
-8
17
15
3
4
8
19
27
-8
13
15
2
7
6
17
29
-12
13
15
2
5
8
14
36
-22
11
Команда
10
11
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
9
2
4
23
13
10
29
15
7
5
3
28
17
11
26
15
7
4
4
25
19
6
25
15
7
3
5
27
19
8
24
15
6
4
5
35
23
12
22
15
6
4
5
22
23
-1
22
15
5
5
5
28
23
5
20
15
5
2
8
16
25
-9
17
14
4
4
6
19
21
-2
16
15
4
2
9
19
39
-20
14
15
3
5
7
25
32
-7
14
15
3
3
9
14
31
-17
12
15
2
6
7
10
20
-10
12
15
2
4
9
14
34
-20
10
15
1
5
9
19
38
-19
8
15
1
4
10
13
36
-23
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире