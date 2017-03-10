Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Томь» и другие результаты

Завершились три матча 19-го тура молодежного первенства России. «Рубин» на своем поле не смог переиграть «Оренбург», «Уфа» сыграла вничью с «Крыльями Советов», а ЦСКА забил четыре безответных гола в ворота «Томи».

Чемпионат России. Молодежное первенство. 19-й тур

«Рубин» (мол.) – «Оренбург» (мол.) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Макеев, 17; 1:1 – Шогенов, 77.

«Уфа» (мол.) – «Крылья Советов» (мол.) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Криворог, 19; 1:1 – Сланко, 42; 1:2 – Набатов, 55; 2:2 – Кутлусурин, 68.

ЦСКА (мол.) – Томь (мол.) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Тикнизян, 36; 2:0 – Пухов, 57; 3:0 – Гордюшенко, 78; 4:0 – Меренчуков, 89.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства