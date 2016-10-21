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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Анжи (мол)
Томь (мол) - Анжи (мол): обзор матча 21 октября 2016
Томь (мол)
21.10.2016, пятница, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
0 : 0
Завершен
Анжи (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Анжи (мол)
90'
+2
Желтая карточка
Р. Ходаковский
87'
Желтая карточка
Ю. Кузьмин
Замена
М. Рыков
️️️️
А. Соболев
82'
Замена
А. Зорин
️️️️
А. Макурин
79'
Замена
М. Антух
️️️️
Д. Сасин
76'
Замена
А. Науменко
️️️️
Р. Салахутдинов
68'
67'
Замена
Р. Ходаковский
️️️️
Ч. Агабалаев
63'
Желтая карточка
М. Магомедов
61'
Желтая карточка
М. Саидов
58'
Желтая карточка
Ш. Гайдаров
Желтая карточка
А. Соболев
58'
55'
Замена
М. Магомедов
️️️️
С. Алиев
Замена
А. Огарев
️️️️
П. Кудряшов
46'
Желтая карточка
М. Карымов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
42
Александр Мелихов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
71
Егор Чернышов
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Анжи (мол)
1
Егор Седов
ВР
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
44
Багаутдин Рикматуллаев
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Томь (мол)
31
Константин Олифиренко
ВР
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
41
Андрей Зорин
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
94
Александр Науменко
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
39
Максим Рыков
ЦФ
Анжи (мол)
34
Никита Репин
ВР
65
Рустам Исаев
ПЗ
68
Роман Ходаковский
ЦП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
9
Амирхан Темуков
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
4-2-3-1
42
Мелихов
54
Букачев
32
Осипов
69
Карымов
71
Чернышов
65
Салахутдинов
21
Макурин
97
Большунов
77
Сасин
29
Кудряшов
7
Соболев
3-1-3-1-2
1
Седов
74
Донцов
45
Джарулаев
44
Рикматуллаев
88
Гайдаров
47
Джамалутдинов
49
Кузьмин
22
Юсупов
70
Агабалаев
9
Алиев
59
Саидов
21
Макурин
41
Зорин
41
Зорин
21
Макурин
7
Соболев
39
Рыков
39
Рыков
7
Соболев
77
Сасин
70
Антух
70
Антух
77
Сасин
65
Салахутдинов
94
Науменко
94
Науменко
65
Салахутдинов
29
Кудряшов
45
Огарев
45
Огарев
29
Кудряшов
70
Агабалаев
68
Ходаковский
68
Ходаковский
70
Агабалаев
9
Алиев
7
Магомедов
7
Магомедов
9
Алиев
Остались в запасе
Томь (мол)
Анжи (мол)
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
31
Константин Олифиренко
ВР
65
Рустам Исаев
ПЗ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
9
Амирхан Темуков
ЦП
34
Никита Репин
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Остались в запасе
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
31
Константин Олифиренко
ВР
Остались в запасе
65
Рустам Исаев
ПЗ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
9
Амирхан Темуков
ЦП
34
Никита Репин
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Статистика матча Томь (мол) - Анжи (мол)
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Всеволод Жариков
(Хабаровск)
Стадион:
ЦДСО "Томь"
Новости команд
Все
Томь (мол)
Анжи (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
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