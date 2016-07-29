Михаил Маркаров
Тренер
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Маркаров
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|22 ноября 1976
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Маркаров
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|22 ноября 1976
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Анжи (мол)
|17
|9
|6
|2
|Дата
|Матч
|29.07.2016
|Анжи (мол)
|2 : 3
|ЦСКА (мол)
|06.08.2016
|Амкар (мол)
|1 : 1
|Анжи (мол)
|13.08.2016
|Анжи (мол)
|2 : 1
|Арсенал Т (мол)
|18.08.2016
|Рубин (мол)
|1 : 0
|Анжи (мол)
|27.08.2016
|Анжи (мол)
|2 : 1
|Спартак М (мол)
|16.09.2016
|Урал (мол)
|1 : 0
|Анжи (мол)
|24.09.2016
|Анжи (мол)
|3 : 0
|Зенит (мол)
|30.09.2016
|Кр. Советов (мол)
|1 : 2
|Анжи (мол)
|16.10.2016
|Анжи (мол)
|0 : 1
|Ахмат (мол)
|21.10.2016
|Томь (мол)
|0 : 0
|Анжи (мол)
|29.10.2016
|Анжи (мол)
|4 : 1
|Краснодар (мол)
|04.11.2016
|Локомотив (мол)
|1 : 2
|Анжи (мол)
|19.11.2016
|Анжи (мол)
|4 : 1
|Уфа (мол)
|26.11.2016
|Ростов (мол)
|1 : 3
|Анжи (мол)
|01.12.2016
|Анжи (мол)
|2 : 0
|Амкар (мол)
|09.09.2016
|Оренбург (мол)
|4 : 2
|Анжи (мол)
|04.12.2016
|Арсенал Т (мол)
|2 : 1
|Анжи (мол)