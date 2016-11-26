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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
Кр. Советов (мол) - Томь (мол): обзор матча 26 ноября 2016
Кр. Советов (мол)
26.11.2016, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
2 : 1
Завершен
Томь (мол)
9'
В. Масальский
65'
Э. Набатов
77'
В. Масальский (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
77'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
В. Масальский
Желтая карточка
Д. Лозовик
70'
70'
Замена
А. Зорин
️️️️
Н. Гвинейский
69'
Замена
М. Рыков
️️️️
А. Макурин
Желтая карточка
Э. Набатов
67'
ГОЛ! 2:0!
Э. Набатов
65'
59'
Желтая карточка
А. Соболев
Желтая карточка
А. Дмитрюк
51'
37'
Желтая карточка
Р. Салахутдинов
37'
Желтая карточка
А. Макурин
Замена
Д. Лозовик
️️️️
А. Краснов
35'
10'
Замена
М. Антух
️️️️
Е. Чернышов
ГОЛ! 1:0!
В. Масальский
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Богдан Овсянников
ВР
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
53
Иван Столяров
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
22
Андрей Краснов
ЦЗ
10
Эмрах Набатов
ЦП
67
Давид Захарян
ЦП
98
Александр Дмитрюк
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
22
Никита Киреев
ЦФ
Томь (мол)
42
Александр Мелихов
ВР
71
Егор Чернышов
ЦЗ
54
Александр Букачев
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
97
Даниил Большунов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Кр. Советов (мол)
54
Владимир Терехин
ВР
63
Никита Панков
ЦЗ
76
Денис Лозовик
ЦЗ
64
Виктор Грязин
ЦП
80
Леонид Афиногентов
ЦП
Томь (мол)
70
Максим Антух
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
39
Максим Рыков
ЦФ
3-2-4-1
1
Овсянников
53
Столяров
89
Масальский
22
Краснов
97
Васильев
79
Ермолаев
10
Набатов
98
Дмитрюк
78
Киселев
67
Захарян
22
Киреев
3-3-3-1
42
Мелихов
71
Чернышов
54
Букачев
32
Осипов
21
Макурин
65
Салахутдинов
98
Гвинейский
29
Кудряшов
97
Большунов
77
Сасин
7
Соболев
22
Краснов
76
Лозовик
76
Лозовик
22
Краснов
71
Чернышов
70
Антух
70
Антух
71
Чернышов
21
Макурин
39
Рыков
39
Рыков
21
Макурин
98
Гвинейский
41
Зорин
41
Зорин
98
Гвинейский
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Томь (мол)
64
Виктор Грязин
ЦП
63
Никита Панков
ЦЗ
80
Леонид Афиногентов
ЦП
54
Владимир Терехин
ВР
Остались в запасе
64
Виктор Грязин
ЦП
63
Никита Панков
ЦЗ
80
Леонид Афиногентов
ЦП
54
Владимир Терехин
ВР
Остались в запасе
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Буховец
(Димитровград)
Стадион:
Металлург, 2-е поле
Новости команд
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Кр. Советов (мол)
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2018.08.19 12:17
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2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
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