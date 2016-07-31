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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Томь (мол)
Краснодар (мол) - Томь (мол): обзор матча 31 июля 2016
Краснодар (мол)
31.07.2016, воскресенье, 19:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
3 : 2
Завершен
Томь (мол)
45'
А. Митерев (АГ)
45+1'
А. Мацукатов (П)
73'
А. Бутенко
40'
А. Зорин
74'
Д. Сасин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Томь (мол)
77'
Замена
М. Антух
️️️️
Д. Сасин
76'
Замена
А. Огарев
️️️️
Н. Гвинейский
Замена
Н. Катаев
️️️️
И. Тахмазов
75'
74'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Сасин
ГОЛ! 3:1!
А. Бутенко
73'
Замена
А. Вершинин
️️️️
Р. Рзаев
72'
Замена
И. Черчесов
️️️️
Э. Куасси
69'
68'
Замена
Р. Файзулин
️️️️
А. Макурин
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Мацукатов
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Митерев
45'
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Зорин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
16
Денис Адамов
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
96
Руслан Рзаев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
13
Александр Бутенко
ЦФ
73
Роман Разживин
ЦФ
14
Денис Васенин
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Томь (мол)
63
Никита Зубчихин
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
41
Андрей Зорин
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
97
Даниил Большунов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
55
Никита Катаев
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
90
Инал Черчесов
ЦП
8
Камиль Закиров
ЦП
10
Александр Сергеев
ЦП
95
Аслан Вершинин
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Томь (мол)
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
45
Андрей Огарев
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
80
Ренат Файзулин
ЦП
94
Александр Науменко
ЦП
3-2-2-3
16
Адамов
5
Татаев
9
Назаров
92
Тахмазов
15
Мацукатов
8
Куасси
96
Рзаев
7
Гурциев
14
Васенин
73
Разживин
13
Бутенко
3-3-3-1
63
Зубчихин
54
Букачев
84
Митерев
32
Осипов
41
Зорин
21
Макурин
98
Гвинейский
29
Кудряшов
97
Большунов
77
Сасин
7
Соболев
96
Рзаев
95
Вершинин
95
Вершинин
96
Рзаев
92
Тахмазов
55
Катаев
55
Катаев
92
Тахмазов
8
Куасси
90
Черчесов
90
Черчесов
8
Куасси
98
Гвинейский
45
Огарев
45
Огарев
98
Гвинейский
77
Сасин
70
Антух
70
Антух
77
Сасин
21
Макурин
80
Файзулин
80
Файзулин
21
Макурин
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Томь (мол)
8
Камиль Закиров
ЦП
10
Александр Сергеев
ЦП
1
Антон Федюшкин
ВР
74
Даниил Фомин
ОП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
69
Марк Карымов
ЦЗ
Остались в запасе
8
Камиль Закиров
ЦП
10
Александр Сергеев
ЦП
1
Антон Федюшкин
ВР
74
Даниил Фомин
ОП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Остались в запасе
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
69
Марк Карымов
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Краснодар (мол) - Томь (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артур Степанян
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
Все
Краснодар (мол)
Томь (мол)
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