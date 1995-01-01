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Роман Разживин
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Роман Разживин
#73 | Нападающий
Имя
Роман
Отчество
Станиславович
Фамилия
Разживин
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
24 марта 1998 (24 года)
Рост
169
Вес
61
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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