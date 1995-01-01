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    Роман Разживин

    #73 | Нападающий
    Имя Роман
    Отчество Станиславович
    Фамилия Разживин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 марта 1998 (24 года)
    Рост 169
    Вес 61
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