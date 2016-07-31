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    Роман Разживин - статистика

    #73 | Нападающий
    Имя Роман
    Отчество Станиславович
    Фамилия Разживин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 марта 1998 (24 года)
    Рост 169
    Вес 61
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2016 60' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    31.07.2016 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:2 Томь (мол) (Томск)
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