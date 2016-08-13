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Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол)
Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 13 августа 2016
Кр. Советов (мол)
13.08.2016, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол)
Замена
Н. Киреев
️️️️
Е. Сланко
90'
82'
Замена
В. Манько
️️️️
И. Игнатьев
Замена
Б. Садик
️️️️
Е. Голенков
82'
80'
Замена
А. Макоев
️️️️
М. Сулейманов
Желтая карточка
Д. Захарян
78'
Замена
М. Васильев
️️️️
Д. Лозовик
71'
60'
Замена
Р. Разживин
️️️️
А. Бутенко
55'
Замена
А. Черников
️️️️
Д. Васенин
46'
Замена
Н. Бочко
️️️️
И. Насонкин
46'
Замена
А. Ивашин
️️️️
А. Сергеев
45'
+2
Желтая карточка
А. Сергеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Максим Павлов
ВР
22
Андрей Краснов
ЦЗ
53
Иван Столяров
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
76
Денис Лозовик
ЦЗ
67
Давид Захарян
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
99
Евгений Сланко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
Краснодар (мол)
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
21
Андрей Текучев
ОП
10
Александр Сергеев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
50
Илья Насонкин
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
14
Денис Васенин
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Кр. Советов (мол)
54
Владимир Терехин
ВР
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
63
Никита Панков
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
64
Виктор Грязин
ЦП
80
Леонид Афиногентов
ЦП
10
Эмрах Набатов
ЦП
98
Александр Дмитрюк
ЦП
22
Никита Киреев
ЦФ
47
Владимир Рассказчиков
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
81
Леон Сабуа
ЦП
11
Алим Макоев
ПВ
11
Валерий Манько
ПВ
73
Роман Разживин
ЦФ
4-3-3
1
Павлов
22
Краснов
89
Масальский
76
Лозовик
53
Столяров
67
Захарян
61
Кирица
78
Киселев
98
Визнович
69
Голенков
99
Сланко
1-1-3-5
39
Сафонов
4
Бородин
21
Текучев
10
Сергеев
47
Уткин
50
Голубев
93
Сулейманов
18
Игнатьев
14
Васенин
13
Бутенко
50
Насонкин
99
Сланко
22
Киреев
22
Киреев
99
Сланко
76
Лозовик
97
Васильев
97
Васильев
76
Лозовик
69
Голенков
9
Садик
9
Садик
69
Голенков
93
Сулейманов
11
Макоев
11
Макоев
93
Сулейманов
13
Бутенко
73
Разживин
73
Разживин
13
Бутенко
18
Игнатьев
11
Манько
11
Манько
18
Игнатьев
50
Насонкин
23
Бочко
23
Бочко
50
Насонкин
10
Сергеев
24
Ивашин
24
Ивашин
10
Сергеев
14
Васенин
53
Черников
53
Черников
14
Васенин
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Краснодар (мол)
64
Виктор Грязин
ЦП
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
63
Никита Панков
ЦЗ
80
Леонид Афиногентов
ЦП
10
Эмрах Набатов
ЦП
98
Александр Дмитрюк
ЦП
47
Владимир Рассказчиков
ЦФ
54
Владимир Терехин
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
81
Леон Сабуа
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
64
Виктор Грязин
ЦП
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
63
Никита Панков
ЦЗ
80
Леонид Афиногентов
ЦП
10
Эмрах Набатов
ЦП
98
Александр Дмитрюк
ЦП
47
Владимир Рассказчиков
ЦФ
54
Владимир Терехин
ВР
Остались в запасе
3
Илья Мартынов
ЦЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
81
Леон Сабуа
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Сухов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Металлург, 2-е поле
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