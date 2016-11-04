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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Спартак М (мол)
Томь (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 04 ноября 2016
Томь (мол)
04.11.2016, пятница, 10:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
0 : 0
Завершен
Спартак М (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Спартак М (мол)
90'
Желтая карточка
В. Бабаев
90'
Вторая желтая
Л. Миронов
Желтая карточка
М. Антух
90'
90'
Замена
К. Феофилактов
️️️️
О. Красильниченко
Замена
А. Огарев
️️️️
А. Зорин
89'
86'
Желтая карточка
Л. Миронов
85'
Замена
Д. Маликов
️️️️
Е. Никулин
85'
Замена
К. Орехов
️️️️
И. Мазуров
Замена
Д. Осипов
️️️️
Д. Яблонски
75'
66'
Замена
И. Мазуров
️️️️
С. Бакаев
63'
Замена
Н. Киселев
️️️️
Д. Горовых
Замена
А. Зорин
️️️️
А. Макурин
61'
Замена
А. Науменко
️️️️
М. Рыков
58'
Желтая карточка
А. Букачев
54'
Замена
М. Антух
️️️️
П. Кудряшов
53'
Желтая карточка
Д. Большунов
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
42
Александр Мелихов
ВР
71
Егор Чернышов
ЦЗ
54
Александр Букачев
ЦЗ
85
Давид Яблонски
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
97
Даниил Большунов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
39
Максим Рыков
ЦФ
Спартак М (мол)
98
Александр Максименко
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
15
Иван Костылев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
8
Борис Цыганков
ОП
19
Егор Никулин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Томь (мол)
63
Никита Зубчихин
ВР
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
91
Даниил Кузьмин
ЦП
Спартак М (мол)
41
Сергей Лазарев
ВР
7
Кирилл Феофилактов
ЦЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
40
Владислав Разделкин
ЦП
57
Кирилл Орехов
ЦП
74
Никита Киселев
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
4-2-3-1
42
Мелихов
71
Чернышов
85
Яблонски
69
Карымов
54
Букачев
21
Макурин
98
Гвинейский
77
Сасин
97
Большунов
29
Кудряшов
39
Рыков
4-2-1-3
98
Максименко
35
Миронов
15
Костылев
46
Мамин
3
Красильниченко
27
Горовых
8
Цыганков
19
Никулин
11
Бакаев
11
Бабаев
15
Рассказов
39
Рыков
94
Науменко
94
Науменко
39
Рыков
29
Кудряшов
70
Антух
70
Антух
29
Кудряшов
21
Макурин
41
Зорин
41
Зорин
21
Макурин
Зорин
45
Огарев
45
Огарев
Зорин
85
Яблонски
32
Осипов
32
Осипов
85
Яблонски
11
Бакаев
22
Мазуров
22
Мазуров
11
Бакаев
Мазуров
57
Орехов
57
Орехов
Мазуров
3
Красильниченко
7
Феофилактов
7
Феофилактов
3
Красильниченко
27
Горовых
74
Киселев
74
Киселев
27
Горовых
19
Никулин
37
Маликов
37
Маликов
19
Никулин
Остались в запасе
Томь (мол)
Спартак М (мол)
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
91
Даниил Кузьмин
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
40
Владислав Разделкин
ЦП
41
Сергей Лазарев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
91
Даниил Кузьмин
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
40
Владислав Разделкин
ЦП
41
Сергей Лазарев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Томь (мол) - Спартак М (мол)
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Стадион:
Темп
Новости команд
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Томь (мол)
Спартак М (мол)
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
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