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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Оренбург (мол) - Томь (мол)
Оренбург (мол) - Томь (мол): обзор матча 15 октября 2016
Оренбург (мол)
15.10.2016, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
1 : 3
Завершен
Томь (мол)
43'
Д. Рудаков
20'
Д. Яблонски
22'
А. Соболев
90+1'
А. Науменко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург (мол) - Томь (мол)
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
А. Науменко
88'
Желтая карточка
А. Митерев
Желтая карточка
С. Сарсенов
82'
82'
Замена
А. Огарев
️️️️
Н. Гвинейский
77'
Желтая карточка
Е. Чернышов
Замена
М. Грибанов
️️️️
А. Рыбкин
74'
72'
Замена
А. Науменко
️️️️
Р. Салахутдинов
Замена
И. Алтышев
️️️️
Д. Хайбуллин
63'
62'
Замена
А. Митерев
️️️️
Д. Яблонски
Замена
А. Бойко
️️️️
В. Калинин
60'
Желтая карточка
В. Прилепин
59'
52'
Желтая карточка
Н. Гвинейский
Желтая карточка
Д. Кайков
52'
Замена
Д. Криворучко
️️️️
С. Митренко
46'
ГОЛ! 1:2!
Д. Рудаков
43'
Желтая карточка
С. Митренко
41'
22'
ГОЛ! 0:2!
А. Соболев
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Яблонски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург (мол)
1
Владислав Трубицын
ВР
53
Виктор Черязов
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
54
Вадим Билюков
ЦЗ
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
19
Сергей Митренко
ЦП
99
Владислав Калинин
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
11
Самат Сарсенов
ЦФ
97
Андрей Рыбкин
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Томь (мол)
42
Александр Мелихов
ВР
71
Егор Чернышов
ЦЗ
54
Александр Букачев
ЦЗ
85
Давид Яблонски
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
97
Даниил Большунов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Оренбург (мол)
98
Владислав Довгопол
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
21
Павел Пикин
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
44
Степан Оплеснин
ЦП
89
Станислав Иванов
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
19
Илья Алтышев
ЦП
7
Андрей Бойко
ЦП
81
Максим Грибанов
ЦФ
Томь (мол)
31
Константин Олифиренко
ВР
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
45
Андрей Огарев
ЦП
94
Александр Науменко
ЦП
3-2-2-1-2
1
Трубицын
21
Кайков
54
Билюков
99
Прилепин
70
Хайбуллин
53
Черязов
19
Митренко
99
Калинин
17
Рудаков
97
Рыбкин
11
Сарсенов
4-3-2-1
42
Мелихов
54
Букачев
85
Яблонски
69
Карымов
71
Чернышов
65
Салахутдинов
98
Гвинейский
21
Макурин
77
Сасин
97
Большунов
7
Соболев
97
Рыбкин
81
Грибанов
81
Грибанов
97
Рыбкин
70
Хайбуллин
19
Алтышев
19
Алтышев
70
Хайбуллин
99
Калинин
7
Бойко
7
Бойко
99
Калинин
19
Митренко
18
Криворучко
18
Криворучко
19
Митренко
98
Гвинейский
45
Огарев
45
Огарев
98
Гвинейский
65
Салахутдинов
94
Науменко
94
Науменко
65
Салахутдинов
85
Яблонски
84
Митерев
84
Митерев
85
Яблонски
Остались в запасе
Оренбург (мол)
Томь (мол)
44
Степан Оплеснин
ЦП
89
Станислав Иванов
ЦП
21
Павел Пикин
ЦЗ
57
Владимир Переверзев
ЦП
98
Владислав Довгопол
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
31
Константин Олифиренко
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Остались в запасе
44
Степан Оплеснин
ЦП
89
Станислав Иванов
ЦП
21
Павел Пикин
ЦЗ
57
Владимир Переверзев
ЦП
98
Владислав Довгопол
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Остались в запасе
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
31
Константин Олифиренко
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Веретенников
Статистика матча Оренбург (мол) - Томь (мол)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Стадион:
Газовик
Новости команд
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Оренбург (мол)
Томь (мол)
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
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2018.08.17 18:59
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2018.08.12 13:25
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2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
2018.08.26 09:59
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
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2018.08.12 13:25
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2018.08.04 13:59
Молодежное первенство. «Ростов» потерпел поражение от «Оренбурга»
2017.05.20 16:05
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
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2017.04.30 12:51
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