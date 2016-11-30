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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Локомотив (мол)
Томь (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 30 ноября 2016
Томь (мол)
30.11.2016, среда, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
2 : 4
Завершен
Локомотив (мол)
32'
Д. Большунов
45'
Д. Большунов
30'
Н. Дорофеев
66'
Р. Тугарев
81'
Н. Дорофеев
89'
И. Шаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Локомотив (мол)
90'
Замена
С. Мурадов
️️️️
Д. Рахмонов
90'
Замена
В. Фереферов
️️️️
Д. Рыбчинский
89'
ГОЛ! 2:4!
И. Шаров
Замена
А. Науменко
️️️️
М. Антух
85'
81'
ГОЛ! 2:3!
Н. Дорофеев
Желтая карточка
А. Букачев
74'
66'
ГОЛ! 2:2!
Р. Тугарев
64'
Замена
М. Чиканчи
️️️️
И. Рубцов
46'
Замена
И. Шаров
️️️️
М. Лысов
Замена
Н. Зубчихин
️️️️
А. Коченков
46'
ГОЛ! 2:1!
Д. Большунов
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Большунов
32'
30'
ГОЛ! 0:1!
Н. Дорофеев
Желтая карточка
А. Зорин
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Антон Коченков
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
70
Максим Антух
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
97
Даниил Большунов
АП
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Томь (мол)
63
Никита Зубчихин
ВР
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
39
Максим Рыков
ЦФ
Локомотив (мол)
91
Максим Ивашов
ВР
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
6
Святослав Мурадов
ОП
17
Иван Шаров
ПП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
3-5-2
1
Коченков
54
Букачев
69
Карымов
32
Осипов
41
Зорин
98
Гвинейский
65
Салахутдинов
21
Макурин
70
Антух
97
Большунов
77
Сасин
3-3-3-1
74
Ковалёв
42
Лапшов
73
Рахмонов
65
Самохвалов
84
Лысов
25
Куликов
16
Поярков
20
Рыбчинский
89
Дорофеев
8
Тугарев
13
Рубцов
70
Антух
94
Науменко
94
Науменко
70
Антух
1
Коченков
63
Зубчихин
63
Зубчихин
1
Коченков
73
Рахмонов
6
Мурадов
6
Мурадов
73
Рахмонов
20
Рыбчинский
83
Фереферов
83
Фереферов
20
Рыбчинский
13
Рубцов
23
Чиканчи
23
Чиканчи
13
Рубцов
84
Лысов
17
Шаров
17
Шаров
84
Лысов
Остались в запасе
Томь (мол)
Локомотив (мол)
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
45
Андрей Огарев
ЦП
39
Максим Рыков
ЦФ
84
Антон Митерев
ЦЗ
91
Максим Ивашов
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
45
Андрей Огарев
ЦП
39
Максим Рыков
ЦФ
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
91
Максим Ивашов
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Томь (мол) - Локомотив (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Всеволод Жариков
(Хабаровск)
Стадион:
Локомотив-Перово
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Томь (мол)
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