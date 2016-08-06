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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Томь (мол)
Локомотив (мол) - Томь (мол): обзор матча 06 августа 2016
Локомотив (мол)
06.08.2016, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
2 : 2
Завершен
Томь (мол)
27'
М. Лысов
39'
Н. Дорофеев
54'
Д. Сасин
78'
А. Макурин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
И. Рубцов
90'
Желтая карточка
М. Чиканчи
89'
89'
Замена
Р. Файзулин
️️️️
А. Макурин
Замена
И. Рубцов
️️️️
М. Лысов
86'
78'
ГОЛ! 2:2!
А. Макурин
Замена
Р. Тугарев
️️️️
Д. Рыбчинский
74'
Замена
М. Чиканчи
️️️️
А. Галаджан
70'
Желтая карточка
Д. Рыбчинский
69'
59'
Замена
А. Науменко
️️️️
П. Кудряшов
54'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сасин
Замена
А. Губочкин
️️️️
В. Фереферов
46'
45'
Желтая карточка
П. Кудряшов
ГОЛ! 2:0!
Н. Дорофеев
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Лысов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Томь (мол)
42
Александр Мелихов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
41
Андрей Зорин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
97
Даниил Большунов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
87
Никита Желтиков
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
6
Святослав Мурадов
ОП
17
Иван Шаров
ПП
13
Илья Рубцов
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Томь (мол)
63
Никита Зубчихин
ВР
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
45
Андрей Огарев
ЦП
80
Ренат Файзулин
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
94
Александр Науменко
ЦП
3-3-1-2-1
22
Лобанцев
65
Самохвалов
73
Рахмонов
83
Фереферов
84
Лысов
25
Куликов
16
Поярков
88
Галанин
89
Дорофеев
20
Рыбчинский
57
Галаджан
3-3-3-1
42
Мелихов
54
Букачев
84
Митерев
32
Осипов
41
Зорин
98
Гвинейский
21
Макурин
29
Кудряшов
97
Большунов
77
Сасин
7
Соболев
84
Лысов
13
Рубцов
13
Рубцов
84
Лысов
20
Рыбчинский
8
Тугарев
8
Тугарев
20
Рыбчинский
57
Галаджан
23
Чиканчи
23
Чиканчи
57
Галаджан
83
Фереферов
95
Губочкин
95
Губочкин
83
Фереферов
21
Макурин
80
Файзулин
80
Файзулин
21
Макурин
29
Кудряшов
94
Науменко
94
Науменко
29
Кудряшов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Томь (мол)
87
Никита Желтиков
ЦЗ
17
Иван Шаров
ПП
6
Святослав Мурадов
ОП
74
Павел Ковалёв
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
45
Андрей Огарев
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
Остались в запасе
87
Никита Желтиков
ЦЗ
17
Иван Шаров
ПП
6
Святослав Мурадов
ОП
74
Павел Ковалёв
ВР
Остались в запасе
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
45
Андрей Огарев
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Локомотив (мол) - Томь (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Годунов
(Саранск)
Стадион:
Локомотив-Перово
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