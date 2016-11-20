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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Томь (мол)
Ахмат (мол) - Томь (мол): обзор матча 20 ноября 2016
Ахмат (мол)
20.11.2016, воскресенье, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
1 : 4
Завершен
Томь (мол)
86'
А. Бацуев
2'
А. Соболев
24'
А. Макурин
50'
Р. Салахутдинов
61'
А. Соболев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Томь (мол)
90'
+2
Замена
А. Митерев
️️️️
Е. Чернышов
ГОЛ! 1:4!
А. Бацуев
86'
79'
Замена
М. Антух
️️️️
Р. Салахутдинов
78'
Замена
М. Рыков
️️️️
А. Соболев
73'
Замена
А. Науменко
️️️️
Д. Сасин
68'
Замена
А. Огарев
️️️️
Н. Гвинейский
61'
ГОЛ! 0:4!
А. Соболев
Замена
А. Хусаинов
️️️️
М. Джабраилов
53'
50'
ГОЛ! 0:3!
Р. Салахутдинов
Замена
Т. Мальсагов
️️️️
Б. Адамов
46'
41'
Желтая карточка
А. Букачев
40'
Пенальти не реализован!
Д. Сасин
Желтая карточка
И. Газиев
39'
34'
Желтая карточка
Д. Сасин
24'
ГОЛ! 0:2!
А. Макурин
Желтая карточка
И. Муслуев
23'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
95
Идрис Муслуев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
66
Беслан Адамов
ЦП
49
Халид Исмаилов
ЦП
24
Магомед-Эми Джабраилов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Идигов
Томь (мол)
42
Александр Мелихов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
71
Егор Чернышов
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
97
Даниил Большунов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Ахмат (мол)
97
Хамзат Насуров
ВР
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
15
Турпал-Али Мальсагов
ЛЗ
92
Керим Магамаев
ЦЗ
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
98
Адам Абдурахманов
ЦП
88
Аюб Магамаев
ЦП
39
Али Хусаинов
ЦФ
Томь (мол)
31
Константин Олифиренко
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
70
Максим Антух
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
94
Александр Науменко
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
39
Максим Рыков
ЦФ
4-1-3-2
35
Газиев
95
Магомадов
38
Альсултанов
95
Муслуев
95
Адамов
95
Бацуев
66
Адамов
49
Исмаилов
24
Джабраилов
10
Кадыров
10
Умаев
4-3-2-1
42
Мелихов
71
Чернышов
69
Карымов
32
Осипов
54
Букачев
65
Салахутдинов
98
Гвинейский
21
Макурин
77
Сасин
97
Большунов
7
Соболев
24
Джабраилов
39
Хусаинов
39
Хусаинов
24
Джабраилов
66
Адамов
15
Мальсагов
15
Мальсагов
66
Адамов
65
Салахутдинов
70
Антух
70
Антух
65
Салахутдинов
7
Соболев
39
Рыков
39
Рыков
7
Соболев
77
Сасин
94
Науменко
94
Науменко
77
Сасин
98
Гвинейский
45
Огарев
45
Огарев
98
Гвинейский
71
Чернышов
84
Митерев
84
Митерев
71
Чернышов
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Томь (мол)
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
98
Адам Абдурахманов
ЦП
88
Аюб Магамаев
ЦП
92
Керим Магамаев
ЦЗ
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
97
Хамзат Насуров
ВР
Главный тренер
Руслан Идигов
41
Андрей Зорин
ЦП
31
Константин Олифиренко
ВР
Остались в запасе
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
98
Адам Абдурахманов
ЦП
88
Аюб Магамаев
ЦП
92
Керим Магамаев
ЦЗ
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
97
Хамзат Насуров
ВР
Остались в запасе
41
Андрей Зорин
ЦП
31
Константин Олифиренко
ВР
Главный тренер
Руслан Идигов
Статистика матча Ахмат (мол) - Томь (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
им. С.Билимханова
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