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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Арсенал Т (мол)
Томь (мол) - Арсенал Т (мол): обзор матча 16 сентября 2016
Томь (мол)
16.09.2016, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал Т (мол)
11'
Д. Яблонски
56'
П. Кудряшов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Арсенал Т (мол)
90'
+2
Желтая карточка
Н. Голуб
86'
Замена
К. Чернов
️️️️
А. Рукас
Замена
А. Огарев
️️️️
Н. Гвинейский
86'
Желтая карточка
М. Рыков
83'
82'
Замена
Э. Лукив
️️️️
С. Ребенко
78'
Замена
И. Веприков
️️️️
А. Лобзин
Замена
М. Рыков
️️️️
А. Соболев
76'
Замена
А. Зорин
️️️️
П. Кудряшов
73'
72'
Желтая карточка
С. Ребенко
71'
Замена
П. Борисов
️️️️
П. Калошин
Замена
А. Науменко
️️️️
Д. Сасин
69'
Желтая карточка
М. Карымов
64'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Кудряшов
56'
Замена
А. Макурин
️️️️
Д. Яблонски
46'
Замена
А. Митерев
️️️️
К. Погребняк
46'
Желтая карточка
А. Букачев
44'
43'
Желтая карточка
Я. Ивакин
19'
Желтая карточка
А. Рукас
ГОЛ! 1:0!
Д. Яблонски
11'
Желтая карточка
Д. Сасин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
42
Александр Мелихов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
71
Егор Чернышов
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
85
Давид Яблонски
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Арсенал Т (мол)
31
Алексей Березин
ВР
80
Рустам Норматов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
Томь (мол)
63
Никита Зубчихин
ВР
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
70
Максим Антух
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
94
Александр Науменко
ЦП
80
Ренат Файзулин
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
39
Максим Рыков
ЦФ
Арсенал Т (мол)
96
Александр Пучков
ВР
40
Павел Борисов
ЦЗ
15
Владимир Михайлов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
59
Кирилл Чернов
ЦП
33
Игорь Веприков
ЦП
64
Эрнест Лукив
ЦП
4-1-3-2
42
Мелихов
54
Букачев
69
Карымов
85
Яблонски
71
Чернышов
98
Гвинейский
97
Большунов
77
Сасин
29
Кудряшов
7
Соболев
9
Погребняк
3-3-1-3
31
Березин
75
Ребенко
26
Клементьев
37
Калошин
80
Норматов
5
Осипов
6
Рукас
20
Ивакин
21
Голуб
9
Изотов
26
Лобзин
98
Гвинейский
45
Огарев
45
Огарев
98
Гвинейский
7
Соболев
39
Рыков
39
Рыков
7
Соболев
29
Кудряшов
41
Зорин
41
Зорин
29
Кудряшов
77
Сасин
94
Науменко
94
Науменко
77
Сасин
9
Погребняк
84
Митерев
84
Митерев
9
Погребняк
85
Яблонски
21
Макурин
21
Макурин
85
Яблонски
6
Рукас
59
Чернов
59
Чернов
6
Рукас
26
Лобзин
33
Веприков
33
Веприков
26
Лобзин
37
Калошин
40
Борисов
40
Борисов
37
Калошин
75
Ребенко
64
Лукив
64
Лукив
75
Ребенко
Остались в запасе
Томь (мол)
Арсенал Т (мол)
70
Максим Антух
ЦП
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
80
Ренат Файзулин
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
15
Владимир Михайлов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
96
Александр Пучков
ВР
Остались в запасе
70
Максим Антух
ЦП
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
80
Ренат Файзулин
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Остались в запасе
15
Владимир Михайлов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
96
Александр Пучков
ВР
Статистика матча Томь (мол) - Арсенал Т (мол)
4
1
9
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
9
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Козлов
(Новосибирск)
Стадион:
ЦДСО "Томь"
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Томь (мол)
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2017.04.30 12:51
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Матч молодежного первенства «Чертаново» – «Арсенал» отложили в связи с опозданием туляков
2021.03.17 13:30
Игроков молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» дисквалифицировали за драку на шесть матчей
2019.10.30 15:33
2
В матче молодежного первенства «Ахмат» – «Арсенал» судья удалил троих игроков за драку
2019.10.26 11:53
Молодежное первенство. «Краснодар» дома проиграл «Арсеналу» со счетом 0:4 и идет на 13 месте
2019.09.29 15:25
3
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории
2019.07.28 13:37
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