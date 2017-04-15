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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Томь (мол)
Урал (мол) - Томь (мол): обзор матча 15 апреля 2017
Урал (мол)
15.04.2017, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
0 : 0
Завершен
Томь (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Томь (мол)
Замена
А. Шептий
️️️️
Д. Боровков
77'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
С. Серченков
77'
Замена
В. Бердников
️️️️
А. Бунаков
64'
Замена
Ж. Бугуи
️️️️
А. Юсупов
62'
Желтая карточка
А. Бунаков
58'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Р. Панков
46'
Замена
Н. Муромский
️️️️
А. Ломакин
46'
Замена
К. Кочнев
️️️️
Н. Глушков
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
21
Дмитрий Боровков
ЦЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
88
Александр Бунаков
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Тарханов
Томь (мол)
31
Константин Олифиренко
ВР
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
57
Кирилл Ильин
ЦП
56
Владимир Лысков
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
80
Ренат Файзулин
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
39
Максим Рыков
ЦФ
Урал (мол)
71
Алексей Мамин
ВР
46
Вячеслав Бердников
ЦЗ
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
99
Алексей Фахрутдинов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
69
Андрей Шептий
ЦП
31
Владислав Блинов
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
Томь (мол)
63
Никита Зубчихин
ВР
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
58
Николай Зарубин
ЦП
64
Марк Борисов
ЦП
91
Даниил Кузьмин
ЦП
77
Константин Антипов
ЦФ
55
Денис Фомченко
ЦФ
4-2-3-1
13
Тимофеев
72
Сулейманов
40
Горин
12
Панков
21
Боровков
88
Бунаков
90
Ломакин
99
Глушков
90
Щербаков
8
Серченков
10
Юсупов
2-5-2-1
31
Олифиренко
50
Карымов
69
Карымов
41
Зорин
80
Файзулин
45
Огарев
65
Салахутдинов
70
Антух
57
Ильин
56
Лысков
39
Рыков
10
Юсупов
34
Бугуи
34
Бугуи
10
Юсупов
88
Бунаков
46
Бердников
46
Бердников
88
Бунаков
8
Серченков
17
Валиахметов
17
Валиахметов
8
Серченков
90
Ломакин
10
Муромский
10
Муромский
90
Ломакин
21
Боровков
69
Шептий
69
Шептий
21
Боровков
99
Глушков
22
Кочнев
22
Кочнев
99
Глушков
12
Панков
16
Ставпец
16
Ставпец
12
Панков
Остались в запасе
Урал (мол)
Томь (мол)
99
Алексей Фахрутдинов
ЦЗ
31
Владислав Блинов
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
71
Алексей Мамин
ВР
Главный тренер
Юрий Тарханов
77
Константин Антипов
ЦФ
55
Денис Фомченко
ЦФ
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
58
Николай Зарубин
ЦП
64
Марк Борисов
ЦП
91
Даниил Кузьмин
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
Остались в запасе
99
Алексей Фахрутдинов
ЦЗ
31
Владислав Блинов
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
71
Алексей Мамин
ВР
Остались в запасе
77
Константин Антипов
ЦФ
55
Денис Фомченко
ЦФ
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
58
Николай Зарубин
ЦП
64
Марк Борисов
ЦП
91
Даниил Кузьмин
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
Главный тренер
Юрий Тарханов
Статистика матча Урал (мол) - Томь (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кисель
(Москва)
Стадион:
Темп
Новости команд
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Урал (мол)
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