Юрий Тарханов
Тренер
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Тарханов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 июля 1987
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Тарханов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 июля 1987
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Урал (мол)
|7
|1
|3
|3
|Дата
|Матч
|04.03.2017
|Урал (мол)
|1 : 1
|Амкар (мол)
|17.03.2017
|Урал (мол)
|2 : 1
|Рубин (мол)
|31.03.2017
|Анжи (мол)
|4 : 2
|Урал (мол)
|15.04.2017
|Урал (мол)
|0 : 0
|Томь (мол)
|21.04.2017
|Зенит (мол)
|2 : 0
|Урал (мол)
|24.04.2017
|Спартак М (мол)
|4 : 1
|Урал (мол)
|16.05.2017
|Урал (мол)
|1 : 1
|Локомотив (мол)