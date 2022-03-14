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    Юрий Тарханов

    Тренер
    Имя Юрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Тарханов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 26 июля 1987
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Урал (мол) 7 1 3 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.03.2017 Урал (мол) 1 : 1 Амкар (мол)
    17.03.2017 Урал (мол) 2 : 1 Рубин (мол)
    31.03.2017 Анжи (мол) 4 : 2 Урал (мол)
    15.04.2017 Урал (мол) 0 : 0 Томь (мол)
    21.04.2017 Зенит (мол) 2 : 0 Урал (мол)
    24.04.2017 Спартак М (мол) 4 : 1 Урал (мол)
    16.05.2017 Урал (мол) 1 : 1 Локомотив (мол)
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