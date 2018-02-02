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    Тарханов: «Разговоров про Шатова не было, но «Урал» оторвал бы его с руками»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о трансферах.

    «В зимнее трансферное окно нам нужно укрепить одну-две позиции. Пока ищем футболистов. Про Олега Шатова, не тренирующегося с основой «Зенита», никаких разговоров не было. Если бы нам его предложили, оторвали бы с руками. Но питерцы заявили его на плей-офф Лиги Европы.

    Что касается Романа Павлюченко, находящего сейчас без контракта, он уехал из Екатеринбурга по семейным обстоятельствам – хотел играть в Москве. С ним сейчас на тему возвращения к нам даже не общались», – сказал Тарханов.

    Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов тоже опроверг интерес клуба к Шатову.

    Источник: Sport24

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    02.02.2018 14:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 2 февраля 2018, 19:20

      Шатов попал к собакам на сене.

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