Тарханов: «Разговоров про Шатова не было, но «Урал» оторвал бы его с руками»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о трансферах.

«В зимнее трансферное окно нам нужно укрепить одну-две позиции. Пока ищем футболистов. Про Олега Шатова, не тренирующегося с основой «Зенита», никаких разговоров не было. Если бы нам его предложили, оторвали бы с руками. Но питерцы заявили его на плей-офф Лиги Европы.

Что касается Романа Павлюченко, находящего сейчас без контракта, он уехал из Екатеринбурга по семейным обстоятельствам – хотел играть в Москве. С ним сейчас на тему возвращения к нам даже не общались», – сказал Тарханов.

Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов тоже опроверг интерес клуба к Шатову.