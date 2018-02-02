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    Гендиректор «Уфы»: «Трансфер Шатова? Не по Сеньке шапка»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию об интересе клуба в Олегу Шатову, принадлежащему «Зениту».

    «Уфа» не ведет переговоры с «Зенитом» по аренде или покупке полузащитника. Олег очень квалифицированный игрок, в этом ни у кого сомнений нет, но, увы, не по Сеньке шапка. Для нас он очень дорогой», – сказал Газизов.

    Напомним, Шатов не попал в заявку Роберто Манчини на оба тренировочных сбора и занимается с «Зенитом-2».

    «Бомбардир» писал, что на 27-летнего хавбека сборной России также претендует «Урал».

    Источник: Sport24

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    02.02.2018 13:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 2 февраля 2018, 15:49

      Да и ему уже 27 смысла нет брать бедным командам нету ибо потом вы его никуда уже не спихнете а зарплату будете платить, яркий пример Погребняк,Сонг, Быстров,Портнягин,Павлюченко. Вообще не пойму наших директоров, у нас у каждого клуба есть прооблемы с деньгами а они берут игроков которых потом никуда не спихнешь.Кубань в свое время брала Павлюченко и где она сейчас. В Амкаре уже лет 5 играют Гол,Огуде,Занев,Баланович вот им уже за 30 но они играют безперспетивно для Амкара они не борятся за еврокубки накой смысл им держать их.

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 2 февраля 2018, 13:36

      "Зенит" - кладбище сборников.

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