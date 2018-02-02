Гендиректор «Уфы»: «Трансфер Шатова? Не по Сеньке шапка»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию об интересе клуба в Олегу Шатову, принадлежащему «Зениту».

«Уфа» не ведет переговоры с «Зенитом» по аренде или покупке полузащитника. Олег очень квалифицированный игрок, в этом ни у кого сомнений нет, но, увы, не по Сеньке шапка. Для нас он очень дорогой», – сказал Газизов.

Напомним, Шатов не попал в заявку Роберто Манчини на оба тренировочных сбора и занимается с «Зенитом-2».

«Бомбардир» писал, что на 27-летнего хавбека сборной России также претендует «Урал».