Гендиректор «Уфы»: «Трансфер Шатова? Не по Сеньке шапка»

Да и ему уже 27 смысла нет брать бедным командам нету ибо потом вы его никуда уже не спихнете а зарплату будете платить, яркий пример Погребняк,Сонг, Быстров,Портнягин,Павлюченко. Вообще не пойму наших директоров, у нас у каждого клуба есть прооблемы с деньгами а они берут игроков которых потом никуда не спихнешь.Кубань в свое время брала Павлюченко и где она сейчас. В Амкаре уже лет 5 играют Гол,Огуде,Занев,Баланович вот им уже за 30 но они играют безперспетивно для Амкара они не борятся за еврокубки накой смысл им держать их.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию об интересе клуба в Олегу Шатову, принадлежащему «Зениту».
«Уфа» не ведет переговоры с «Зенитом» по аренде или покупке полузащитника. Олег очень квалифицированный игрок, в этом ни у кого сомнений нет, но, увы, не по Сеньке шапка. Для нас он очень дорогой», – сказал Газизов.
Напомним, Шатов не попал в заявку Роберто Манчини на оба тренировочных сбора и занимается с «Зенитом-2».
«Бомбардир» писал, что на 27-летнего хавбека сборной России также претендует «Урал».