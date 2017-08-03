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    Тарханов: «Брательники все «сняли» у своих ворот, поэтому тревожно не было»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов, который в свое время тренировал ЦСКА, остался доволен выходом армейского клуба в следующий раунд Лиги чемпионов. Специалист отметил, что игра получилась скучной, но главная задача была решена.

    Напомним, что столичный клуб переиграл в рамках третьего квалификационного раунда турнира греческий АЕК. В первой встрече ЦСКА на выезде победил со счетом 2:0, а на домашнем поле – 1:0.

    – Александр Федорович, ЦСКА прошел греков на классе?

    – Наша команда оказалась явно сильнее. Хотя второй матч получился примерно равным. И у ЦСКА были полумоменты, и у АЕКа был опасный удар, после которого выручил Акинфеев. Хорошо, что удалось победить и добыть рейтинговые очки.

    – Каковы теперь шансы армейцев пробиться в групповой этап Лиги чемпионов?

    – Это футбол, нельзя сказать, что эти команды точно сильнее. Да, конечно, по именам «Хоффенхайм», с которым есть шанс встретиться, сильнее. Но все решится в игре. Радует, что ЦСКА вновь очень организованно в обороне действует.

    – Не кажется ли, что ЦСКА играл скучно, на удержание счета?

    – Не спорю, матч был скучноватым, не было ярких комбинаций, красивых ударов. Но интересно было смотреть, как ЦСКА разгонял атаку, как старался убежать в контратаку. После победы со счетом 2:0 в Греции задача стояла просто не пропустить дома, надо было играть строго, и это получилось у ЦСКА. Брательники (Василий и Алексей Березуцкие) все «сняли» у своих ворот, так что тревожно не было (смеется).

    – Тревожно за левое колено Акинфеева. Два раза получил по нему, а ведь это то само злополучное колено, которое еще Веллитон рвал…

    – Хорошо, что Игорь до конца матча отстоял. Не думаю, что там что-то серьезное.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    03.08.2017 06:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 августа 2017, 10:59

      Позволю себе поправочку, правильнее будет братья или близнецы, брательники это двоюродные братья

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 3 августа 2017, 10:31

      Если бы не Витя, то брательникам было бы проще

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 3 августа 2017, 09:56

      братья то сняли, а вот Васин опять пытался привезти... и было тревожно...

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 3 августа 2017, 08:58

      да уж,Веллитон постарался..

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