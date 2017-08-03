Тарханов: «Брательники все «сняли» у своих ворот, поэтому тревожно не было»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов, который в свое время тренировал ЦСКА, остался доволен выходом армейского клуба в следующий раунд Лиги чемпионов. Специалист отметил, что игра получилась скучной, но главная задача была решена.

Напомним, что столичный клуб переиграл в рамках третьего квалификационного раунда турнира греческий АЕК. В первой встрече ЦСКА на выезде победил со счетом 2:0, а на домашнем поле – 1:0.

– Александр Федорович, ЦСКА прошел греков на классе?

– Наша команда оказалась явно сильнее. Хотя второй матч получился примерно равным. И у ЦСКА были полумоменты, и у АЕКа был опасный удар, после которого выручил Акинфеев. Хорошо, что удалось победить и добыть рейтинговые очки.

– Каковы теперь шансы армейцев пробиться в групповой этап Лиги чемпионов?

– Это футбол, нельзя сказать, что эти команды точно сильнее. Да, конечно, по именам «Хоффенхайм», с которым есть шанс встретиться, сильнее. Но все решится в игре. Радует, что ЦСКА вновь очень организованно в обороне действует.

– Не кажется ли, что ЦСКА играл скучно, на удержание счета?

– Не спорю, матч был скучноватым, не было ярких комбинаций, красивых ударов. Но интересно было смотреть, как ЦСКА разгонял атаку, как старался убежать в контратаку. После победы со счетом 2:0 в Греции задача стояла просто не пропустить дома, надо было играть строго, и это получилось у ЦСКА. Брательники (Василий и Алексей Березуцкие) все «сняли» у своих ворот, так что тревожно не было (смеется).

– Тревожно за левое колено Акинфеева. Два раза получил по нему, а ведь это то само злополучное колено, которое еще Веллитон рвал…

– Хорошо, что Игорь до конца матча отстоял. Не думаю, что там что-то серьезное.