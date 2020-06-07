Тарханов: «В «Енисее» мог оказаться еще зимой, но я сразу предупредил: «У вас есть Газзаев, на живое место не пойду»

Новый главный тренер «Енисея» Александр Тарханов объяснил, почему не возглавил команду зимой. Также специалист раскрыл бюджет сибиряков.

— Правда, что еще в январе вы могли оказаться в «Енисее»?

— Из Красноярска закидывали удочку, но я сразу предупредил: «У вас есть тренер — Юрий Газзаев. На живое место не пойду». В конце мая Юра покинул команду. Когда пару дней назад мне снова позвонили из «Енисея», ответил: «Вот теперь готов пообщаться».

— Чем же привлек «Енисей»?

— Не забывайте, Красноярск — моя родина. Хочется помочь землякам выстроить четкую футбольную систему. Чтобы не было никаких интриг и подводных камней.

— По словам Ивахова, бюджет «Енисея» — 236 миллионов рублей. Не маловато?

— Нормально. Думаю, такими цифрами в ФНЛ сейчас многие клубы оперируют.

— Когда планируете вернуть «Енисей» в Премьер-лигу?

— От громких заявлений воздержусь. Сначала нужно поближе познакомиться с командой, а потом уже задачи ставить.