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    Тарханов: «В «Енисее» мог оказаться еще зимой, но я сразу предупредил: «У вас есть Газзаев, на живое место не пойду»

    Новый главный тренер «Енисея» Александр Тарханов объяснил, почему не возглавил команду зимой. Также специалист раскрыл бюджет сибиряков.

    — Правда, что еще в январе вы могли оказаться в «Енисее»?

    — Из Красноярска закидывали удочку, но я сразу предупредил: «У вас есть тренер — Юрий Газзаев. На живое место не пойду». В конце мая Юра покинул команду. Когда пару дней назад мне снова позвонили из «Енисея», ответил: «Вот теперь готов пообщаться».

    — Чем же привлек «Енисей»?

    — Не забывайте, Красноярск — моя родина. Хочется помочь землякам выстроить четкую футбольную систему. Чтобы не было никаких интриг и подводных камней.

    — По словам Ивахова, бюджет «Енисея» — 236 миллионов рублей. Не маловато?

    — Нормально. Думаю, такими цифрами в ФНЛ сейчас многие клубы оперируют.

    — Когда планируете вернуть «Енисей» в Премьер-лигу?

    — От громких заявлений воздержусь. Сначала нужно поближе познакомиться с командой, а потом уже задачи ставить.

    • Последнее место работы Тарханова в качестве тренера – армянский «Пюник» (2019 год).
    • В сезоне-2016/17 Тарханов с «Уралом» дошел до финала Кубка России.
    • «Енисей» в последнем сезоне ФНЛ финишировал 14-м.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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