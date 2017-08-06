Тарханов раскритиковал судейство после матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов остался недоволен судейством в матче 4-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1). Напомним, что главный арбитр встречи Алексей Николаев назначил пенальти в ворота екатеринбургской команды на 93-й минуте, который реализовал Андреас Гранквист.

«Мы играли на контратаках, могли проявить себя лучше, но судья просто испортил концовку встречи! Просто безобразие!

В аналогичной ситуации судья в нашу пользу ничего не назначил, а им дал пенальти», – заявил Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».