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    Тарханов раскритиковал судейство после матча с «Краснодаром»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов остался недоволен судейством в матче 4-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1). Напомним, что главный арбитр встречи Алексей Николаев назначил пенальти в ворота екатеринбургской команды на 93-й минуте, который реализовал Андреас Гранквист.

    «Мы играли на контратаках, могли проявить себя лучше, но судья просто испортил концовку встречи! Просто безобразие!

    В аналогичной ситуации судья в нашу пользу ничего не назначил, а им дал пенальти», – заявил Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 22:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 7 августа 2017, 17:43

      Судит как может!– Ничья – на сегодня заслуженный результат для быков!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 августа 2017, 06:50

      катальщики...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 7 августа 2017, 01:49

      Судья хотел увидеть нарушения-он его увидел.Краснодар застрял в развитии,прогресса не видно.Отслюнявили Николаеву,не красиво получается!

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 6 августа 2017, 23:43

      Судейский скандал в матче Краснодар - Урал!
      Пенальти НЕ БЫЛО!
      Его придумал арбитр Николаев!
      Николаев ДОЖАЛ Урал и украл у команды победу!!!

      1
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 6 августа 2017, 23:12

      Все правильно, пора кончать с судейским произволом.

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