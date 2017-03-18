Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Амкар (мол)
Томь (мол) - Амкар (мол): обзор матча 18 марта 2017
Томь (мол)
18.03.2017, суббота, 07:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
0 : 3
Завершен
Амкар (мол)
4'
А. Гооге
66'
В. Разделкин (П)
79'
А. Гооге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Амкар (мол)
90'
Желтая карточка
М. Жуковский
90'
Замена
А. Бушмин
️️️️
А. Трунин
90'
Замена
М. Кондрашов
️️️️
Х. Аушев
90'
Замена
Д. Аржевитин
️️️️
А. Красильников
Замена
К. Ильин
️️️️
А. Огарев
90'
89'
Вторая желтая
Р. Вазитдинов
Замена
М. Борисов
️️️️
К. Антипов
85'
84'
Замена
Т. Краев
️️️️
В. Разделкин
82'
Желтая карточка
А. Гооге
81'
Замена
Н. Смецкой
️️️️
А. Гооге
80'
Желтая карточка
Р. Вазитдинов
80'
Замена
А. Мосунов
️️️️
Н. Тарасов
79'
ГОЛ! 0:3!
А. Гооге
Замена
Д. Лаев
️️️️
М. Рыков
74'
72'
Желтая карточка
В. Разделкин
70'
Желтая карточка
Х. Аушев
Желтая карточка
М. Бобров
66'
66'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Разделкин
Замена
Н. Зарубин
️️️️
В. Лысков
56'
46'
Замена
М. Жуковский
️️️️
Г. Енев
16'
Желтая карточка
Н. Тарасов
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Гооге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
31
Константин Олифиренко
ВР
51
Максим Бобров
ЦЗ
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
41
Андрей Зорин
ЦП
56
Владимир Лысков
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
80
Ренат Файзулин
ЦП
39
Максим Рыков
ЦФ
77
Константин Антипов
ЦФ
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
59
Глеб Бурков
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
80
Андрей Трунин
ЦП
40
Владислав Разделкин
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Томь (мол)
30
Данил Пшеничников
ВР
61
Николай Рыбин
ЦЗ
19
Александр Андреев
ЦЗ
91
Даниил Кузьмин
ЦП
57
Кирилл Ильин
ЦП
64
Марк Борисов
ЦП
58
Николай Зарубин
ЦП
59
Даниил Кононенко
ЦФ
55
Денис Фомченко
ЦФ
54
Дмитрий Лаев
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
94
Александр Бушмин
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
73
Николай Смецкой
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
3-5-2
31
Олифиренко
51
Бобров
49
Баблюк
69
Карымов
56
Лысков
45
Огарев
70
Антух
80
Файзулин
41
Зорин
77
Антипов
39
Рыков
4-1-3-1-1
71
Красильников
29
Гусейнов
2
Тарасов
97
Аушев
59
Бурков
91
Филиппов
80
Трунин
40
Разделкин
46
Енев
7
Вазитдинов
70
Гооге
39
Рыков
54
Лаев
54
Лаев
39
Рыков
45
Огарев
57
Ильин
57
Ильин
45
Огарев
77
Антипов
64
Борисов
64
Борисов
77
Антипов
56
Лысков
58
Зарубин
58
Зарубин
56
Лысков
97
Аушев
34
Кондрашов
34
Кондрашов
97
Аушев
80
Трунин
94
Бушмин
94
Бушмин
80
Трунин
2
Тарасов
24
Мосунов
24
Мосунов
2
Тарасов
46
Енев
53
Жуковский
53
Жуковский
46
Енев
70
Гооге
73
Смецкой
73
Смецкой
70
Гооге
40
Разделкин
68
Краев
68
Краев
40
Разделкин
71
Красильников
16
Аржевитин
16
Аржевитин
71
Красильников
Остались в запасе
Томь (мол)
Амкар (мол)
59
Даниил Кононенко
ЦФ
55
Денис Фомченко
ЦФ
91
Даниил Кузьмин
ЦП
61
Николай Рыбин
ЦЗ
19
Александр Андреев
ЦЗ
30
Данил Пшеничников
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
59
Даниил Кононенко
ЦФ
55
Денис Фомченко
ЦФ
91
Даниил Кузьмин
ЦП
61
Николай Рыбин
ЦЗ
19
Александр Андреев
ЦЗ
30
Данил Пшеничников
ВР
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Томь (мол) - Амкар (мол)
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Зубов
(Азов)
Стадион:
Темп
Новости команд
Все
Томь (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+