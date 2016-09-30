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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Урал (мол)
Томь (мол) - Урал (мол): обзор матча 30 сентября 2016
Томь (мол)
30.09.2016, пятница, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
4 : 0
Завершен
Урал (мол)
9'
А. Соболев
20'
П. Кудряшов
36'
Д. Сасин (П)
47'
А. Соболев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Урал (мол)
82'
Желтая карточка
Р. Гавтадзе
Желтая карточка
Д. Осипов
79'
Замена
Д. Баблюк
️️️️
А. Соболев
77'
72'
Замена
В. Блинов
️️️️
О. Сулейманов
Желтая карточка
Н. Гвинейский
67'
57'
Замена
Р. Шалин
️️️️
Р. Нисафутдинов
Желтая карточка
А. Соболев
55'
Замена
А. Науменко
️️️️
Д. Сасин
53'
Замена
А. Зорин
️️️️
А. Макурин
50'
ГОЛ! 4:0!
А. Соболев
47'
46'
Замена
М. Конате
️️️️
М. Меркулов
46'
Замена
Ж. Бугуи
️️️️
Р. Панков
46'
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
С. Серченков
46'
Замена
К. Кочнев
️️️️
Г. Жуков
46'
Замена
Д. Дрожалкин
️️️️
А. Юсупов
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
Д. Яблонски
46'
Замена
Д. Осипов
️️️️
П. Кудряшов
46'
42'
Желтая карточка
М. Меркулов
Замена
А. Митерев
️️️️
М. Карымов
38'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Сасин
36'
29'
Желтая карточка
О. Сулейманов
ГОЛ! 2:0!
П. Кудряшов
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Соболев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
42
Александр Мелихов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
71
Егор Чернышов
ЦЗ
85
Давид Яблонски
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Томь (мол)
63
Никита Зубчихин
ВР
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
80
Ренат Файзулин
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
39
Максим Рыков
ЦФ
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
31
Владислав Блинов
ЦП
52
Роман Шалин
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
4-2-3-1
42
Мелихов
54
Букачев
85
Яблонски
69
Карымов
71
Чернышов
21
Макурин
98
Гвинейский
97
Большунов
77
Сасин
29
Кудряшов
7
Соболев
3-2-2-2-1
13
Тимофеев
40
Горин
72
Сулейманов
12
Панков
17
Валиахметов
3
Меркулов
53
Нисафутдинов
7
Жуков
8
Серченков
90
Щербаков
10
Юсупов
77
Сасин
94
Науменко
94
Науменко
77
Сасин
7
Соболев
49
Баблюк
49
Баблюк
7
Соболев
7
Соболев
39
Рыков
39
Рыков
7
Соболев
21
Макурин
41
Зорин
41
Зорин
21
Макурин
29
Кудряшов
32
Осипов
32
Осипов
29
Кудряшов
69
Карымов
84
Митерев
84
Митерев
69
Карымов
85
Яблонски
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
85
Яблонски
10
Юсупов
4
Дрожалкин
4
Дрожалкин
10
Юсупов
7
Жуков
22
Кочнев
22
Кочнев
7
Жуков
53
Нисафутдинов
52
Шалин
52
Шалин
53
Нисафутдинов
8
Серченков
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
8
Серченков
12
Панков
34
Бугуи
34
Бугуи
12
Панков
72
Сулейманов
31
Блинов
31
Блинов
72
Сулейманов
3
Меркулов
13
Конате
13
Конате
3
Меркулов
Остались в запасе
Томь (мол)
Урал (мол)
80
Ренат Файзулин
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
97
Александр Шубин
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Остались в запасе
80
Ренат Файзулин
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
Остались в запасе
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
97
Александр Шубин
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Статистика матча Томь (мол) - Урал (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Сафоненко
(Абакан)
Стадион:
ЦДСО "Томь"
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