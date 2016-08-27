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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - ЦСКА (мол)
Томь (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 27 августа 2016
Томь (мол)
27.08.2016, суббота, 10:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА (мол)
53'
Н. Гвинейский
13'
Т. Жамалетдинов
30'
Н. Титов
90+3'
Т. Жамалетдинов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - ЦСКА (мол)
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Т. Жамалетдинов
Желтая карточка
А. Мелихов
90'
+2
87'
Желтая карточка
Д. Неплюев
Желтая карточка
А. Огарев
86'
84'
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
А. Анисимов
77'
Замена
Д. Неплюев
️️️️
К. Кучаев
Замена
М. Рыков
️️️️
А. Зорин
76'
Замена
Р. Файзулин
️️️️
А. Науменко
64'
63'
Замена
А. Станисавлевич
️️️️
Ф. Чалов
59'
Замена
А. Анисимов
️️️️
Т. Пухов
Замена
А. Огарев
️️️️
А. Макурин
59'
53'
Желтая карточка
К. Кучаев
ГОЛ! 1:2!
Н. Гвинейский
53'
Замена
М. Карымов
️️️️
А. Митерев
46'
44'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Н. Титов
30'
ГОЛ! 0:2!
Н. Титов
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Жамалетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
42
Александр Мелихов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
61
Кирилл Леонов
ЦП
49
Никита Титов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Томь (мол)
63
Никита Зубчихин
ВР
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
80
Ренат Файзулин
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
39
Максим Рыков
ЦФ
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
89
Данил Неплюев
ПЗ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
3-5-1-1
42
Мелихов
54
Букачев
84
Митерев
32
Осипов
70
Антух
41
Зорин
98
Гвинейский
21
Макурин
94
Науменко
77
Сасин
7
Соболев
3-3-2-2
98
Овчинников
4
Маклаков
99
Алибеков
19
Кривулькин
61
Леонов
49
Титов
80
Хосонов
7
Пухов
19
Олейников
75
Жамалетдинов
63
Чалов
94
Науменко
80
Файзулин
80
Файзулин
94
Науменко
21
Макурин
45
Огарев
45
Огарев
21
Макурин
41
Зорин
39
Рыков
39
Рыков
41
Зорин
84
Митерев
69
Карымов
69
Карымов
84
Митерев
7
Пухов
26
Анисимов
26
Анисимов
7
Пухов
Кучаев
89
Неплюев
89
Неплюев
Кучаев
63
Чалов
92
Станисавлевич
92
Станисавлевич
63
Чалов
Анисимов
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
Анисимов
49
Титов
18
Кучаев
18
Кучаев
49
Титов
Остались в запасе
Томь (мол)
ЦСКА (мол)
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
63
Никита Зубчихин
ВР
97
Даниил Большунов
АП
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
63
Никита Зубчихин
ВР
97
Даниил Большунов
АП
Остались в запасе
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Томь (мол) - ЦСКА (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Лапкин
(Кемерово)
Стадион:
ЦДСО "Томь"
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