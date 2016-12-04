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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Томь (мол)
Уфа (мол) - Томь (мол): обзор матча 04 декабря 2016
Уфа (мол)
04.12.2016, воскресенье, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
3 : 3
Завершен
Томь (мол)
9'
И. Дивеев
20'
В. Журавлев
41'
Р. Зарипов (П)
13'
Д. Сасин (П)
73'
А. Макурин
84'
А. Макурин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Томь (мол)
84'
ГОЛ! 3:3!
А. Макурин
73'
ГОЛ! 3:2!
А. Макурин
Желтая карточка
А. Надеев
66'
59'
Замена
А. Науменко
️️️️
А. Касьян
46'
Замена
А. Огарев
️️️️
Н. Гвинейский
46'
Замена
А. Зорин
️️️️
Д. Баблюк
Замена
М. Бородько
️️️️
Б. Сарнавский
46'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Зарипов
41'
38'
Желтая карточка
Д. Большунов
ГОЛ! 2:1!
В. Журавлев
20'
13'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Сасин
ГОЛ! 1:0!
И. Дивеев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
29
Богдан Сарнавский
ВР
75
Артем Надеев
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
72
Валентин Виденеев
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Томь (мол)
42
Александр Мелихов
ВР
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
70
Максим Антух
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
19
Александр Касьян
ЦФ
Уфа (мол)
77
Михаил Бородько
ВР
83
Егор Романовский
ЦЗ
69
Никита Попов
ЦЗ
95
Дмитрий Ташбулатов
ЦЗ
89
Максим Сидоров
ЦП
96
Ренат Юсупов
ЦП
77
Денис Зизенков
ЦФ
Томь (мол)
63
Никита Зубчихин
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
39
Максим Рыков
ЦФ
4-4-1-1
29
Сарнавский
75
Надеев
57
Хазиев
78
Дивеев
13
Егоров
72
Виденеев
51
Криворог
99
Емельянов
63
Зарипов
72
Батютин
90
Журавлев
3-4-2-1
42
Мелихов
49
Баблюк
69
Карымов
84
Митерев
98
Гвинейский
65
Салахутдинов
21
Макурин
70
Антух
97
Большунов
77
Сасин
19
Касьян
29
Сарнавский
77
Бородько
77
Бородько
29
Сарнавский
19
Касьян
94
Науменко
94
Науменко
19
Касьян
98
Гвинейский
45
Огарев
45
Огарев
98
Гвинейский
49
Баблюк
41
Зорин
41
Зорин
49
Баблюк
Остались в запасе
Уфа (мол)
Томь (мол)
83
Егор Романовский
ЦЗ
69
Никита Попов
ЦЗ
95
Дмитрий Ташбулатов
ЦЗ
89
Максим Сидоров
ЦП
96
Ренат Юсупов
ЦП
77
Денис Зизенков
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
39
Максим Рыков
ЦФ
63
Никита Зубчихин
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Остались в запасе
83
Егор Романовский
ЦЗ
69
Никита Попов
ЦЗ
95
Дмитрий Ташбулатов
ЦЗ
89
Максим Сидоров
ЦП
96
Ренат Юсупов
ЦП
77
Денис Зизенков
ЦФ
Остались в запасе
39
Максим Рыков
ЦФ
63
Никита Зубчихин
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Статистика матча Уфа (мол) - Томь (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Карпов
(Петрозаводск)
Стадион:
Нефтяник
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