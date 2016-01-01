Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
12
13
14
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
14
1
3
51
15
36
43
18
14
1
3
57
17
40
43
18
13
2
3
34
17
17
41
18
11
3
4
37
22
15
36
18
10
4
4
34
22
12
34
18
11
0
7
40
26
14
33
18
9
5
4
27
15
12
32
18
8
5
5
31
23
8
29
18
9
2
7
34
30
4
29
18
7
5
6
35
32
3
26
18
7
5
6
26
31
-5
26
18
6
3
9
13
16
-3
21
18
5
5
8
20
30
-10
20
18
5
5
8
24
37
-13
20
18
5
3
10
24
34
-10
18
18
3
7
8
19
35
-16
16
18
4
4
10
28
41
-13
16
18
2
6
10
19
51
-32
12
18
1
3
14
12
40
-28
6
18
0
3
15
11
42
-31
3
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
2
0
18
8
10
26
10
6
3
1
17
11
6
21
10
4
4
2
21
10
11
16
10
3
6
1
16
11
5
15
10
3
5
2
18
11
7
14
10
3
2
5
16
18
-2
11
10
3
2
5
12
22
-10
11
10
3
0
7
13
22
-9
9
10
2
3
5
8
13
-5
9
10
0
3
7
10
23
-13
3
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
1
0
32
6
26
28
10
6
2
2
25
19
6
20
10
6
1
3
20
10
10
19
10
5
0
5
22
20
2
15
10
4
2
4
18
19
-1
14
10
3
4
3
19
14
5
13
10
3
1
6
18
26
-8
10
10
3
1
6
14
22
-8
10
10
3
0
7
15
28
-13
9
10
1
2
7
9
28
-19
5
Команда
10
12
15
16
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
8
0
1
20
5
15
24
9
8
0
1
36
9
27
24
9
7
0
2
26
9
17
21
9
5
3
1
14
7
7
18
9
6
0
3
22
16
6
18
9
6
0
3
18
13
5
18
9
5
3
1
19
10
9
18
9
5
2
2
15
12
3
17
9
5
2
2
19
10
9
17
9
4
2
3
12
8
4
14
9
4
2
3
16
11
5
14
9
4
1
4
6
5
1
13
9
4
1
4
16
14
2
13
9
3
3
3
22
22
0
12
9
3
3
3
14
15
-1
12
9
2
4
3
16
13
3
10
9
2
2
5
10
20
-10
8
9
1
4
4
9
20
-11
7
9
0
2
7
5
16
-11
2
9
0
2
7
4
22
-18
2
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
10
4
6
13
5
3
2
0
6
2
4
11
5
3
1
1
13
5
8
10
5
2
2
1
12
3
9
8
5
2
2
1
9
5
4
8
5
2
0
3
7
10
-3
6
5
1
3
1
9
10
-1
6
5
1
2
2
6
7
-1
5
5
1
2
2
5
6
-1
5
5
0
0
5
5
15
-10
0
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
17
2
15
13
5
3
1
1
16
10
6
10
5
3
0
2
15
7
8
9
5
3
0
2
12
6
6
9
5
2
2
1
7
5
2
8
5
2
1
2
10
6
4
7
5
2
1
2
9
6
3
7
5
1
0
4
9
17
-8
3
5
1
0
4
6
15
-9
3
5
0
1
4
5
12
-7
1
Команда
11
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
1
1
25
6
19
22
9
6
1
2
15
10
5
19
9
6
1
2
18
12
6
19
9
6
1
2
21
8
13
19
9
5
2
2
14
12
2
17
9
5
1
3
15
12
3
16
9
5
0
4
22
13
9
15
9
4
2
3
13
8
5
14
9
3
4
2
19
18
1
13
9
3
2
4
12
14
-2
11
9
2
3
4
10
15
-5
9
9
2
3
4
11
19
-8
9
9
2
2
5
10
22
-12
8
9
2
2
5
7
11
-4
8
9
1
3
5
8
22
-14
6
9
1
1
7
6
19
-13
4
9
0
4
5
9
31
-22
4
9
1
1
7
8
18
-10
4
9
1
1
7
8
23
-15
4
9
0
1
8
6
26
-20
1
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
12
6
6
15
5
2
3
0
7
1
6
9
5
2
2
1
7
7
0
8
5
2
2
1
9
7
2
8
5
2
0
3
10
11
-1
6
5
0
4
1
5
6
-1
4
5
1
1
3
3
7
-4
4
5
1
0
4
3
17
-14
3
5
1
0
4
6
12
-6
3
5
0
3
2
5
8
-3
3
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
15
4
11
15
5
3
1
1
9
9
0
10
5
3
1
1
8
4
4
10
5
2
1
2
9
9
0
7
5
2
0
3
7
13
-6
6
5
2
0
3
9
13
-4
6
5
2
0
3
11
14
-3
6
5
1
3
1
9
8
1
6
5
1
1
3
4
16
-12
4
5
1
0
4
5
16
-11
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире