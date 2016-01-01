Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оренбург (мол) - турнирная таблица

Оренбург
Россия. МФЛ
Стадион:
Газовик
Сайт:
http://fcorenburg.ru/main.html
Тренер:
Владимир Волков
Статистика Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Зенит (мол)
2
ЦСКА (мол)
3
Спартак М (мол)
4
Краснодар (мол)
5
Ростов (мол)
6
Локомотив (мол)
7
Сочи (мол)
8
Динамо (мол)
9
Акрон - Академия им. Коноплева
10
Чертаново (мол)
11
Балтика (мол)
12
Рубин (мол)
13
Факел (мол)
14
Ахмат (мол)
15
Строгино (мол)
16
Урал (мол)
17
Кр. Советов (мол)
18
Нижний Новгород (мол)
19
Оренбург (мол)
20
Мастер-Сатурн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
14
1
3
51
15
36
43
18
14
1
3
57
17
40
43
18
13
2
3
34
17
17
41
18
11
3
4
37
22
15
36
18
10
4
4
34
22
12
34
18
11
0
7
40
26
14
33
18
9
5
4
27
15
12
32
18
8
5
5
31
23
8
29
18
9
2
7
34
30
4
29
18
7
5
6
35
32
3
26
18
7
5
6
26
31
-5
26
18
6
3
9
13
16
-3
21
18
5
5
8
20
30
-10
20
18
5
5
8
24
37
-13
20
18
5
3
10
24
34
-10
18
18
3
7
8
19
35
-16
16
18
4
4
10
28
41
-13
16
18
2
6
10
19
51
-32
12
18
1
3
14
12
40
-28
6
18
0
3
15
11
42
-31
3
Группа A
1
ЦСКА (мол)
2
Зенит (мол)
3
Локомотив (мол)
4
Ростов (мол)
5
Краснодар (мол)
6
Динамо (мол)
7
Чертаново (мол)
8
Спартак М (мол)
9
Сочи (мол)
10
Акрон - Академия им. Коноплева
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
2
0
18
8
10
26
10
6
3
1
17
11
6
21
10
4
4
2
21
10
11
16
10
3
6
1
16
11
5
15
10
3
5
2
18
11
7
14
10
3
2
5
16
18
-2
11
10
3
2
5
12
22
-10
11
10
3
0
7
13
22
-9
9
10
2
3
5
8
13
-5
9
10
0
3
7
10
23
-13
3
Группа B
1
Факел (мол)
2
Кр. Советов (мол)
3
Рубин (мол)
4
Балтика (мол)
5
Оренбург (мол)
6
Строгино (мол)
7
Урал (мол)
8
Ахмат (мол)
9
Мастер-Сатурн
10
Нижний Новгород (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
1
0
32
6
26
28
10
6
2
2
25
19
6
20
10
6
1
3
20
10
10
19
10
5
0
5
22
20
2
15
10
4
2
4
18
19
-1
14
10
3
4
3
19
14
5
13
10
3
1
6
18
26
-8
10
10
3
1
6
14
22
-8
10
10
3
0
7
15
28
-13
9
10
1
2
7
9
28
-19
5
Команда
1
Спартак М (мол)
2
ЦСКА (мол)
3
Зенит (мол)
4
Сочи (мол)
5
Акрон - Академия им. Коноплева
6
Локомотив (мол)
7
Ростов (мол)
8
Балтика (мол)
9
Краснодар (мол)
10
Факел (мол)
11
Строгино (мол)
12
Рубин (мол)
13
Чертаново (мол)
14
Кр. Советов (мол)
15
Ахмат (мол)
16
Динамо (мол)
17
Нижний Новгород (мол)
18
Урал (мол)
19
Мастер-Сатурн
20
Оренбург (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
8
0
1
20
5
15
24
9
8
0
1
36
9
27
24
9
7
0
2
26
9
17
21
9
5
3
1
14
7
7
18
9
6
0
3
22
16
6
18
9
6
0
3
18
13
5
18
9
5
3
1
19
10
9
18
9
5
2
2
15
12
3
17
9
5
2
2
19
10
9
17
9
4
2
3
12
8
4
14
9
4
2
3
16
11
5
14
9
4
1
4
6
5
1
13
9
4
1
4
16
14
2
13
9
3
3
3
22
22
0
12
9
3
3
3
14
15
-1
12
9
2
4
3
16
13
3
10
9
2
2
5
10
20
-10
8
9
1
4
4
9
20
-11
7
9
0
2
7
5
16
-11
2
9
0
2
7
4
22
-18
2
Группа 1
1
Зенит (мол)
2
ЦСКА (мол)
3
Краснодар (мол)
4
Локомотив (мол)
5
Чертаново (мол)
6
Спартак М (мол)
7
Ростов (мол)
8
Динамо (мол)
9
Сочи (мол)
10
Акрон - Академия им. Коноплева
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
10
4
6
13
5
3
2
0
6
2
4
11
5
3
1
1
13
5
8
10
5
2
2
1
12
3
9
8
5
2
2
1
9
5
4
8
5
2
0
3
7
10
-3
6
5
1
3
1
9
10
-1
6
5
1
2
2
6
7
-1
5
5
1
2
2
5
6
-1
5
5
0
0
5
5
15
-10
0
Группа 2
1
Факел (мол)
2
Кр. Советов (мол)
3
Балтика (мол)
4
Рубин (мол)
5
Оренбург (мол)
6
Строгино (мол)
7
Ахмат (мол)
8
Урал (мол)
9
Мастер-Сатурн
10
Нижний Новгород (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
17
2
15
13
5
3
1
1
16
10
6
10
5
3
0
2
15
7
8
9
5
3
0
2
12
6
6
9
5
2
2
1
7
5
2
8
5
2
1
2
10
6
4
7
5
2
1
2
9
6
3
7
5
1
0
4
9
17
-8
3
5
1
0
4
6
15
-9
3
5
0
1
4
5
12
-7
1
Команда
1
Зенит (мол)
2
Динамо (мол)
3
Краснодар (мол)
4
ЦСКА (мол)
5
Спартак М (мол)
6
Ростов (мол)
7
Локомотив (мол)
8
Сочи (мол)
9
Чертаново (мол)
10
Акрон - Академия им. Коноплева
11
Урал (мол)
12
Балтика (мол)
13
Ахмат (мол)
14
Рубин (мол)
15
Факел (мол)
16
Кр. Советов (мол)
17
Нижний Новгород (мол)
18
Оренбург (мол)
19
Строгино (мол)
20
Мастер-Сатурн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
1
1
25
6
19
22
9
6
1
2
15
10
5
19
9
6
1
2
18
12
6
19
9
6
1
2
21
8
13
19
9
5
2
2
14
12
2
17
9
5
1
3
15
12
3
16
9
5
0
4
22
13
9
15
9
4
2
3
13
8
5
14
9
3
4
2
19
18
1
13
9
3
2
4
12
14
-2
11
9
2
3
4
10
15
-5
9
9
2
3
4
11
19
-8
9
9
2
2
5
10
22
-12
8
9
2
2
5
7
11
-4
8
9
1
3
5
8
22
-14
6
9
1
1
7
6
19
-13
4
9
0
4
5
9
31
-22
4
9
1
1
7
8
18
-10
4
9
1
1
7
8
23
-15
4
9
0
1
8
6
26
-20
1
Группа 1
1
ЦСКА (мол)
2
Ростов (мол)
3
Зенит (мол)
4
Локомотив (мол)
5
Динамо (мол)
6
Краснодар (мол)
7
Сочи (мол)
8
Чертаново (мол)
9
Спартак М (мол)
10
Акрон - Академия им. Коноплева
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
12
6
6
15
5
2
3
0
7
1
6
9
5
2
2
1
7
7
0
8
5
2
2
1
9
7
2
8
5
2
0
3
10
11
-1
6
5
0
4
1
5
6
-1
4
5
1
1
3
3
7
-4
4
5
1
0
4
3
17
-14
3
5
1
0
4
6
12
-6
3
5
0
3
2
5
8
-3
3
Группа 2
1
Факел (мол)
2
Кр. Советов (мол)
3
Рубин (мол)
4
Урал (мол)
5
Балтика (мол)
6
Мастер-Сатурн
7
Оренбург (мол)
8
Строгино (мол)
9
Нижний Новгород (мол)
10
Ахмат (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
15
4
11
15
5
3
1
1
9
9
0
10
5
3
1
1
8
4
4
10
5
2
1
2
9
9
0
7
5
2
0
3
7
13
-6
6
5
2
0
3
9
13
-4
6
5
2
0
3
11
14
-3
6
5
1
3
1
9
8
1
6
5
1
1
3
4
16
-12
4
5
1
0
4
5
16
-11
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Ахметзянов может сменить «Оренбург» на другой клуб РПЛ
08:45
Символическая сборная 8-го тура РПЛ по версии Радимова
08:25
«Матч ТВ» покажет три игры 9-го тура РПЛ
08:07
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
1
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
1
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
3
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+