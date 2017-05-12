Молодежное первенство. «Локомотив» дома выиграл у «Оренбурга»

В рамках матча 28-го тура молодежного первенства России «Локомотив» на своем поле оказался сильнее «Оренбурга» – 2:1. Победный гол в составе железнодорожников забил нападающий Артем Галаджан.

Таким образом, хозяева набрали 47 очков и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице. В активе гостей – 24 балла и 14-я позиция.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 28-й тур

Локомотив (мол.) – Оренбург (мол.) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Тугарев, 27; 1:1 – Кукушкин, 28; 2:1 – Галаджан, 32.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства