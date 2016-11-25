Молодежное первенство. «Спартак» уступил «Тереку»

В матче 15-го тура молодежного первенства России «Терек» на своем поле одержал победу над «Спартаком» – 2:0. Благодаря этому результату грозненцы набрали 34 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице. Московский клуб остался на третьей строчке с 27 баллами.

В другом поединке тура «Уфа» и «Оренбург» не смогли отметиться забитыми голами.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 15-й тур

Терек (мол.) – Спартак (мол.) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Магомадов, 29 (с пенальти); 2:0 – Умаев, 37.

Уфа (мол.) – Оренбург (мол.) – 0:0

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства