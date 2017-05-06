Молодежное первенство. «Краснодар» выиграл у «Оренбурга»

«Краснодар» одержал волевую победу над «Оренбургом» в матче 27-го тура молодежного первенства России.

Этот результат позволил «быкам» набрать 42 очка в турнирной таблице и подняться на пятое место. Оренбургская команда имеет на своем счету 24 очка и занимает 14-ю строчку.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 27-й тур

Оренбург (мол.) – Краснодар (мол.) – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Хаибуллин, 11; 1:1 – Уткин, 56; 1:2 – Игнатьев, 60; 1:3 – Сулейманов, 80.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства