Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Оренбург»

В поединке 16-го тура молодежного первенства ЦСКА в родных стенах нанес сокрушительное поражение «Оренбургу», отправив в сетку его ворот шесть безответных мячей. Хет-трик на свой счет записал форвард Тимур Жамалетдинов, еще по разу отметились Астемир Гордюшенко, Наяир Тикнизян и Муталип Алибеков.

Молодежное первенство. 16-й тур

ЦСКА (мол.) – Оренбург (мол.) – 6:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Жамалетдинов, 37; 2:0 – Гордюшенко, 51; 3:0 – Тикнизян, 54; 4:0 – Алибеков, 59; 5:0 – Жамалетдинов, 76: 6:0 – Жамалетдинов, 86.

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