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    Молодежное первенство. «Спартак» добыл победу над «Зенитом» и другие результаты

    В поединке 23-го тура молодежного первенства «Спартак» на своем поле праздновал победу над «Зенитом». Три очка красно-белым принес Цыганков в самом конце встречи.

    В других матчах «Арсенал» уступил «Локомотиву», а «Оренбург» и «Терек» разошлись миром.

    Молодежное первенство. 23-й тур

    Спартак (мол.) – Зенит (мол.) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сакала, 37; 1:1 – Еловских, 57; 2:1 – Цыганков, 90.

    Арсенал (мол.) – Локомотив (мол.) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Вагабов, 65; 0:2 – Вагабов, 89.

    Оренбург (мол.) – Терек (мол.) – 0:0

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 15:58
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