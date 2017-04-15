Молодежное первенство. «Спартак» добыл победу над «Зенитом» и другие результаты

В поединке 23-го тура молодежного первенства «Спартак» на своем поле праздновал победу над «Зенитом». Три очка красно-белым принес Цыганков в самом конце встречи.
В других матчах «Арсенал» уступил «Локомотиву», а «Оренбург» и «Терек» разошлись миром.
Молодежное первенство. 23-й тур
Спартак (мол.) – Зенит (мол.) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Сакала, 37; 1:1 – Еловских, 57; 2:1 – Цыганков, 90.
Арсенал (мол.) – Локомотив (мол.) – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Вагабов, 65; 0:2 – Вагабов, 89.
Оренбург (мол.) – Терек (мол.) – 0:0
Календарь молодежного первенства
Источник: Бомбардир.ру