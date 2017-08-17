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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Тосно (мол) - СКА-Хабаровск (мол)
Тосно (мол) - СКА-Хабаровск (мол): обзор матча 17 августа 2017
Тосно (мол)
17.08.2017, четверг, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск (мол)
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Статистика матча Тосно (мол) - СКА-Хабаровск (мол)
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0
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0
Матчи команд
Тосно (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Уфа (мол)
6 : 1
12.05.2018
Тосно (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Тосно (мол)
0 : 3
04.05.2018
Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 2
28.04.2018
Тосно (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Ахмат (мол)
1 : 0
12.04.2018
Тосно (мол)
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Зенит (мол)
7 : 0
12.05.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
СКА-Хабаровск (мол)
0 : 0
05.05.2018
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Уфа (мол)
0 : 0
29.04.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
СКА-Хабаровск (мол)
4 : 2
21.04.2018
Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Ростов (мол)
1 : 2
14.04.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Информация о матче
Стадион:
Нова Арена
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Тосно (мол)
СКА-Хабаровск (мол)
Названа вероятная причина смерти Гарина
20 октября
Умер бывший форвард «Локомотива» Олег Гарин
20 октября
3
Алдервейрелд – о паузе на карантин: «Никаких каникул не было, мы тренировались очень усердно»
2020.06.12 09:21
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. Лидирующий «Краснодар» не смог победить в Хабаровске
2018.05.05 06:54
1
Алдервейрелд – о паузе на карантин: «Никаких каникул не было, мы тренировались очень усердно»
2020.06.12 09:21
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. «Локомотив» забил шесть безответных голов «Зениту»
2018.05.04 13:49
1
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Названа вероятная причина смерти Гарина
20 октября
Умер бывший форвард «Локомотива» Олег Гарин
20 октября
3
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. Лидирующий «Краснодар» не смог победить в Хабаровске
2018.05.05 06:54
1
Молодежное первенство. «Динамо» пропустило два мяча, но победило «Рубин»; «Уфа» не справилась со «СКА-Хабаровском»
2018.04.29 17:50
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