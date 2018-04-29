Молодежное первенство. «Динамо» пропустило два мяча, но победило «Рубин»; «Уфа» не справилась со «СКА-Хабаровском»

Состоялись очередные матчи 28 тура первенства молодежных команд клубов РФПЛ. «Уфа» и «СКА-Хабаровск» не смогли поразить ворота друг друга. Уфимцы идут в верхней половине таблицы, гости – в нижней.

В другой встрече московское «Динамо» переиграло казанский «Рубин». Бело-голубые идут на третьем месте.

Молодежное первенство РФПЛ. 28-й тур

Уфа – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 0:0

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 4:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Демьянов, 27; 1:1 – Яковлев, 52; 2:1 – Липовой, 60; 3:1 – Гоманюк, 74; 3:2 – Циберкин, 83; 4:2 – 90+3.

Календарь молодежного первенства РФПЛ

Турнирная таблица молодежного первенства РФПЛ