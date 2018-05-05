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Расписание матчей
Россия. МФЛ
СКА-Хабаровск (мол) - Краснодар (мол)
СКА-Хабаровск (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 05 мая 2018
СКА-Хабаровск (мол)
05.05.2018, суббота, 05:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча СКА-Хабаровск (мол) - Краснодар (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Зенит (мол)
7 : 0
12.05.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
СКА-Хабаровск (мол)
0 : 0
05.05.2018
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Уфа (мол)
0 : 0
29.04.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
СКА-Хабаровск (мол)
4 : 2
21.04.2018
Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Ростов (мол)
1 : 2
14.04.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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СКА-Хабаровск (мол)
Краснодар (мол)
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19
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17 февраля
2
Названа вероятная причина смерти Гарина
20 октября
Умер бывший форвард «Локомотива» Олег Гарин
20 октября
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2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. Лидирующий «Краснодар» не смог победить в Хабаровске
2018.05.05 06:54
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Молодежное первенство. «Динамо» пропустило два мяча, но победило «Рубин»; «Уфа» не справилась со «СКА-Хабаровском»
2018.04.29 17:50
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
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1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
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