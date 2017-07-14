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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Тосно (мол) - Уфа (мол)
Тосно (мол) - Уфа (мол): обзор матча 14 июля 2017
Тосно (мол)
14.07.2017, пятница, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
1 : 2
Завершен
Уфа (мол)
77'
Ю. Ярцев
53'
Т. Кутлусурин
61'
В. Журавлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно (мол) - Уфа (мол)
Замена
П. Вишневский
️️️️
Н. Олишевский
88'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Ярцев
77'
Замена
Ю. Ярцев
️️️️
Е. Сенин
65'
61'
ГОЛ! 0:2!
В. Журавлев
Замена
С. Костюков
️️️️
Н. Шумейко
59'
53'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кутлусурин
Замена
К. Колюшко
️️️️
Н. Ковалев
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно (мол)
12
Василий Лукичев
ВР
11
Илья Васильев
ЦЗ
84
Никита Олишевский
ЦЗ
95
Кирилл Кузнецов
ЦЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
73
Иван Шкипин
ЦП
99
Сергей Рябинин
ЦП
78
Никита Шумейко
ЦП
10
Станислав Манаев
ЦП
74
Никита Ковалев
ЦП
71
Евгений Сенин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Уфа (мол)
40
Алексей Чернов
ВР
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
44
Вячеслав Демин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
72
Валентин Виденеев
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
66
Тимур Кутлусурин
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Тосно (мол)
85
Василий Федосов
ВР
63
Ираклий Бадзагуа
ЦЗ
65
Павел Вишневский
ЦЗ
12
Иван Игнатенко
ЦП
92
Константин Колюшко
ЦП
87
Юрий Ярцев
ЦФ
52
Степан Костюков
ЦФ
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
94
Линар Мухаметшин
ЛВ
91
Андрей Власов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
67
Артем Шитов
ЦФ
4-5-1
12
Лукичев
11
Васильев
95
Кузнецов
37
Калошин
84
Олишевский
99
Рябинин
78
Шумейко
10
Манаев
74
Ковалев
73
Шкипин
71
Сенин
3-2-3-2
40
Чернов
13
Егоров
44
Демин
78
Дивеев
57
Хазиев
18
Патрашко
72
Виденеев
63
Зарипов
51
Криворог
66
Кутлусурин
90
Журавлев
84
Олишевский
65
Вишневский
65
Вишневский
84
Олишевский
71
Сенин
87
Ярцев
87
Ярцев
71
Сенин
78
Шумейко
52
Костюков
52
Костюков
78
Шумейко
74
Ковалев
92
Колюшко
92
Колюшко
74
Ковалев
Остались в запасе
Тосно (мол)
Уфа (мол)
12
Иван Игнатенко
ЦП
63
Ираклий Бадзагуа
ЦЗ
85
Василий Федосов
ВР
Главный тренер
Сергей Дмитриев
91
Андрей Власов
ЦП
67
Артем Шитов
ЦФ
94
Линар Мухаметшин
ЛВ
53
Глеб Ефимов
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
Главный тренер
Альберт Лукманов
Остались в запасе
12
Иван Игнатенко
ЦП
63
Ираклий Бадзагуа
ЦЗ
85
Василий Федосов
ВР
Остались в запасе
91
Андрей Власов
ЦП
67
Артем Шитов
ЦФ
94
Линар Мухаметшин
ЛВ
53
Глеб Ефимов
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Главный тренер
Альберт Лукманов
Статистика матча Тосно (мол) - Уфа (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тосно (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Уфа (мол)
6 : 1
12.05.2018
Тосно (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Тосно (мол)
0 : 3
04.05.2018
Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 2
28.04.2018
Тосно (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Ахмат (мол)
1 : 0
12.04.2018
Тосно (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Павел Смирнов
(Волоколамск)
Стадион:
Нова Арена
Новости команд
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Тосно (мол)
Уфа (мол)
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