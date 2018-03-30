Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Арсенал», «Спартак» вырвал победу над «Тосно»

В матче 24 тура молодежного первенства «Динамо» нанесло разгромное поражение «Арсеналу», отправив в сетку ворот туляков шесть безответных мячей.

В другой встрече «Спартак» вырвал победу над «Тосно» благодаря голу Сазонова на 89 минуте.

Россия. Молодежное первенство. 24 тур

Динамо (мол.) – Арсенал (мол.) – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бурыкин, 15; 2:0 – Демьянов, 26; 3:0 – Слепов, 49; 4:0 – Панин, 68; 5:0 – Агеев, 80; 6:0 – Агеев, 84.

Спартак (мол.) – Тосно (мол.) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Лелюшкин, 10; 1:1 – Ярцев, 40; 2:1 – Сазонов, 89.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства