Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Енисею» и другие результаты

Вчера и сегодня состоялись матчи молодежного первенства.

«Зенит» в гостях уступил «Енисею», «Ростов» поделил очки с «Ахматом», а тульский «Арсенал» победил «Динамо».

Россия. Молодежное первенство, 1-й тур

Ростов (мол.) – Ахмат (мол.) – 3:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Хубулов, 17; 0:2 – Абдурахманов, 27; 1:2 – Гогричиани, 47; 2:2 – Дулаев, 76; 3:2 – Дулаев, 80; 3:3 – Альсултанов, 90+3.

Енисей (мол.) – Зенит (мол.) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Левин, 7; 1:1 – Воробьев, 8; 2:1 – Матвиенко, 20.

Арсенал (мол.) – Динамо (мол.) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Хлусевич, 90+5.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства