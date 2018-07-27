Ростов (мол) - Ахмат (мол)

1:0 или 2:0
|16 тур
|4 ноября, суббота
|14:00
|Ахмат (мол)
|0:1
|Ростов (мол)
|2 тур
|22 июля, суббота
|12:00
|Ростов (мол)
|3:3
|Ахмат (мол)
|16 тур
|4 ноября, суббота
|14:00
|Ахмат (мол)
|0:1
|Ростов (мол)
|2 тур
|22 июля, суббота
|12:00
|Ростов (мол)
|3:3
|Ахмат (мол)
|19 тур
|11 марта, суббота
|13:00
|Ростов (мол)
|1:1
|Ахмат (мол)
|5 тур
|28 августа, воскресенье
|11:00
|Ахмат (мол)
|2:2
|Ростов (мол)
|30 тур
|20 мая, пятница
|19:00
|Ахмат (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|1 тур
|17 июля, пятница
|16:30
|Ростов (мол)
|1:1
|Ахмат (мол)
|26 тур
|1 мая, пятница
|14:00
|Ростов (мол)
|1:1
|Ахмат (мол)
|9 тур
|28 сентября, воскресенье
|15:00
|Ахмат (мол)
|0:2
|Ростов (мол)
|25 тур
|11 апреля, пятница
|13:00
|Ахмат (мол)
|3:0
|Ростов (мол)
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|18:30
|Ростов (мол)
|0:1
|Ахмат (мол)
|25 тур
|21 апреля, воскресенье
|14:00
|Ростов (мол)
|2:0
|Ахмат (мол)
|11 тур
|4 октября, четверг
|18:00
|Ахмат (мол)
|4:1
|Ростов (мол)
|Второй этап, 11 тур
|26 апреля, четверг
|17:00
|Ростов (мол)
|1:0
|Ахмат (мол)
|Второй этап, 5 тур
|17 марта, суббота
|11:00
|Ахмат (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|21 тур
|19 августа, пятница
|18:00
|Ахмат (мол)
|0:2
|Ростов (мол)
|6 тур
|22 апреля, пятница
|00:00
|Ростов (мол)
|1:2
|Ахмат (мол)
|16 тур
|5 августа, четверг
|19:00
|Ростов (мол)
|2:0
|Ахмат (мол)
|2 тур
|19 марта, пятница
|12:00
|Ахмат (мол)
|0:0
|Ростов (мол)
|25 тур
|17 октября, суббота
|12:00
|Ахмат (мол)
|2:2
|Ростов (мол)
|11 тур
|29 мая, пятница
|17:00
|Ростов (мол)
|3:2
|Ахмат (мол)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА (мол)
|30
|22
|5
|3
|69:19
|+50
|71
|2.
|Спартак М (мол)
|30
|19
|4
|7
|60:34
|+26
|61
|3.
|Динамо М (мол)
|30
|18
|4
|8
|58:30
|+28
|58
|4.
|Арсенал Т (мол)
|30
|18
|3
|9
|53:36
|+17
|57
|5.
|Зенит (мол)
|30
|17
|6
|7
|61:37
|+24
|57
|6.
|Локомотив (мол)
|30
|17
|5
|8
|59:37
|+22
|56
|7.
|Краснодар (мол)
|30
|15
|9
|6
|52:31
|+21
|54
|8.
|Кр. Советов (мол)
|30
|13
|5
|12
|51:41
|+10
|44
|9.
|Ростов (мол)
|30
|11
|4
|15
|40:43
|-3
|37
|10.
|Рубин (мол)
|30
|9
|6
|15
|33:46
|-13
|33
|11.
|Енисей (мол)
|30
|8
|9
|13
|28:36
|-8
|33
|12.
|Ахмат (мол)
|30
|8
|7
|15
|40:51
|-11
|31
|13.
|Уфа (мол)
|30
|6
|5
|19
|25:82
|-57
|23
|14.
|Урал (мол)
|29
|5
|5
|19
|36:71
|-35
|20
|15.
|Анжи (мол)
|29
|4
|7
|18
|23:54
|-31
|19
|16.
|Оренбург (мол)
|30
|4
|6
|20
|24:64
|-40
|18
1:0 или 2:0