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Судьи
Главный судья:
Алексей Лапатухин (Москва)

Ростов (мол) - Ахмат (мол)

27.07.2018, Пятница, 18:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Россия. Молодежное первенство, 1 тур Ростов (мол) - Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
16 тур
4 ноября, суббота 14:00 Ахмат (мол) 0:1 Ростов (мол)
2 тур
22 июля, суббота 12:00 Ростов (мол) 3:3 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
19 тур
11 марта, суббота 13:00 Ростов (мол) 1:1 Ахмат (мол)
5 тур
28 августа, воскресенье 11:00 Ахмат (мол) 2:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
30 тур
20 мая, пятница 19:00 Ахмат (мол) 2:1 Ростов (мол)
1 тур
17 июля, пятница 16:30 Ростов (мол) 1:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
26 тур
1 мая, пятница 14:00 Ростов (мол) 1:1 Ахмат (мол)
9 тур
28 сентября, воскресенье 15:00 Ахмат (мол) 0:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
25 тур
11 апреля, пятница 13:00 Ахмат (мол) 3:0 Ростов (мол)
1 тур
14 июля, воскресенье 18:30 Ростов (мол) 0:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
25 тур
21 апреля, воскресенье 14:00 Ростов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
11 тур
4 октября, четверг 18:00 Ахмат (мол) 4:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 11 тур
26 апреля, четверг 17:00 Ростов (мол) 1:0 Ахмат (мол)
Второй этап, 5 тур
17 марта, суббота 11:00 Ахмат (мол) 2:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
21 тур
19 августа, пятница 18:00 Ахмат (мол) 0:2 Ростов (мол)
6 тур
22 апреля, пятница 00:00 Ростов (мол) 1:2 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
16 тур
5 августа, четверг 19:00 Ростов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
2 тур
19 марта, пятница 12:00 Ахмат (мол) 0:0 Ростов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
25 тур
17 октября, суббота 12:00 Ахмат (мол) 2:2 Ростов (мол)
11 тур
29 мая, пятница 17:00 Ростов (мол) 3:2 Ахмат (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА (мол) 30 22 5 3 69:19 +50 71
2. Спартак М (мол) 30 19 4 7 60:34 +26 61
3. Динамо М (мол) 30 18 4 8 58:30 +28 58
4. Арсенал Т (мол) 30 18 3 9 53:36 +17 57
5. Зенит (мол) 30 17 6 7 61:37 +24 57
6. Локомотив (мол) 30 17 5 8 59:37 +22 56
7. Краснодар (мол) 30 15 9 6 52:31 +21 54
8. Кр. Советов (мол) 30 13 5 12 51:41 +10 44
9. Ростов (мол) 30 11 4 15 40:43 -3 37
10. Рубин (мол) 30 9 6 15 33:46 -13 33
11. Енисей (мол) 30 8 9 13 28:36 -8 33
12. Ахмат (мол) 30 8 7 15 40:51 -11 31
13. Уфа (мол) 30 6 5 19 25:82 -57 23
14. Урал (мол) 29 5 5 19 36:71 -35 20
15. Анжи (мол) 29 4 7 18 23:54 -31 19
16. Оренбург (мол) 30 4 6 20 24:64 -40 18
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