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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Ахмат (мол)
Ростов (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 27 июля 2018
Ростов (мол)
27.07.2018, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
3 : 3
Завершен
Ахмат (мол)
47'
Г. Гогричиани
76'
Д. Дулаев
80'
Д. Дулаев
17'
В. Хубулов
27'
А. Абдурахманов
90+3'
И. Альсултанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Ахмат (мол)
90'
+7
Замена
А. Чунчуров
️️️️
А. Бацуев
Замена
Р. Петров
️️️️
Д. Дулаев
90'
+7
90'
+6
Вторая желтая
Ч. Магомадов
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
И. Альсултанов
Замена
Н. Мкртчян
️️️️
Р. Фищенко
88'
85'
Замена
И. Альсултанов
️️️️
А. Кадыров
ГОЛ! 3:2!
Д. Дулаев
80'
Желтая карточка
В. Лазарев
78'
ГОЛ! 2:2!
Д. Дулаев
76'
75'
Желтая карточка
К. Магамаев
75'
Замена
М. Денилханов
️️️️
К. Магамаев
Замена
Р. Петров
️️️️
П. Зензура
74'
72'
Замена
Н. Кармаев
️️️️
М. Хакиев
68'
Желтая карточка
И. Мосейчук
68'
Замена
Т. Хизриев
️️️️
И. Мосейчук
53'
Замена
М. Хакиев
️️️️
Л. Садулаев
50'
Желтая карточка
А. Бацуев
ГОЛ! 1:2!
Г. Гогричиани
47'
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
И. Волков
46'
Желтая карточка
А. Захаров
38'
27'
ГОЛ! 0:2!
А. Абдурахманов
17'
ГОЛ! 0:1!
В. Хубулов
Желтая карточка
Д. Карнута
6'
3'
Желтая карточка
Ч. Магомадов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
1
Сергей Айдаров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
63
Александр Захаров
ЦЗ
65
Павел Зензура
ЦЗ
93
Игорь Волков
ЦЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
60
Алексей Нескоромный
ЦП
47
Денис Карнута
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Осинов
Ахмат (мол)
52
Ахмед Бунхоев
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
92
Керим Магамаев
ЦЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
98
Адам Абдурахманов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
9
Илья Мосейчук
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Ростов (мол)
1
Даниил Фролкин
ВР
78
Роман Петров
ЦЗ
15
Евгений Ливаднов
ЦЗ
74
Норик Мкртчян
ЦП
51
Сергей Лукьянов
ЦП
98
Роман Петров
ЦП
41
Вячеслав Ларченков
ЦП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Ахмат (мол)
97
Расул Умаев
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
88
Асхаб Чунчуров
ЦП
84
Магомед-Эми Хакиев
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
34
Таймаз Хизриев
ЦФ
3-3-2-1
1
Айдаров
65
Зензура
93
Волков
69
Лазарев
33
Сухомлинов
50
Фищенко
0
Осинов
60
Нескоромный
47
Карнута
84
Дулаев
4-1-2-2-1
52
Бунхоев
95
Адамов
92
Магамаев
38
Альсултанов
95
Магомадов
95
Бацуев
98
Абдурахманов
7
Садулаев
9
Мосейчук
8
Хубулов
95
Кадыров
50
Фищенко
74
Мкртчян
74
Мкртчян
50
Фищенко
84
Дулаев
78
Петров
78
Петров
84
Дулаев
65
Зензура
98
Петров
98
Петров
65
Зензура
93
Волков
97
Гогричиани
97
Гогричиани
93
Волков
92
Магамаев
22
Денилханов
22
Денилханов
92
Магамаев
95
Кадыров
11
Альсултанов
11
Альсултанов
95
Кадыров
Хакиев
45
Кармаев
45
Кармаев
Хакиев
9
Мосейчук
34
Хизриев
34
Хизриев
9
Мосейчук
95
Бацуев
88
Чунчуров
88
Чунчуров
95
Бацуев
7
Садулаев
84
Хакиев
84
Хакиев
7
Садулаев
Остались в запасе
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
51
Сергей Лукьянов
ЦП
15
Евгений Ливаднов
ЦЗ
41
Вячеслав Ларченков
ЦП
1
Даниил Фролкин
ВР
Главный тренер
Михаил Осинов
97
Расул Умаев
ВР
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Иса Байтиев
Остались в запасе
51
Сергей Лукьянов
ЦП
15
Евгений Ливаднов
ЦЗ
41
Вячеслав Ларченков
ЦП
1
Даниил Фролкин
ВР
Остались в запасе
97
Расул Умаев
ВР
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Михаил Осинов
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Ростов (мол) - Ахмат (мол)
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
0 : 0
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
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